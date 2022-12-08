Алтайский Минздрав прокомментировал ситуацию с жительницей, которая не получила помощи и улетела обследовать рак в Белоруссию

Минздрав Алтайского края прокомментировал ситуацию с женщиной, которая не смогла получить помощи и улетела обследовать рак в Белоруссию. Пояснение опубликовало региональное управление печати.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что жительница Алтайского края долгое время не могла добиться того, чтобы её обследовали и назначили ей лечение от рака в регионе, где ей поставили вторую стадию заболевания.

Тогда она вместе со знакомыми собрала определённую сумму денег и уехала в Белоруссию, где ей поставили четвёртую стадию.

«Пациентка — на контроле онкодиспансера. 7 ноября получен результат анализа опухоли. Женщину проконсультировали специалисты онкоцентра. Было назначено лечение в соответствии с клиническими рекомендациями — они едины для всего медицинского сообщества», — рассказали краевые власти.

А также добавили, что 12 декабря женщину ожидает госпитализация в Рубцовске.