Алтайское правительство отправило детей из ЛНР на отдых в Анапу

Правительство Алтайского края в рамках соглашения о сотрудничестве предоставило путевки в Краснодарский край детям из Славяносербского района ЛНР, сообщает администрация района.

Напомним, в июне 2022 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко подписали соглашение о сотрудничестве. Регион будет помогать восстанавливать и развивать коммунальную, инженерную и транспортную инфраструктуры района.

В рамках поддержки 11 августа дети из ЛНР отправились на отдых в краснодарский санаторно-курортный комплекс «Родник».

Дети из ЛНР отправились на отдых / Фото: t.me/slavlnr

«Сегодня в Славяносербском районе большой праздник. Мы отправляем 206 одаренных детей и детей льготной категории, которые благодаря помощи Алтайского края направляются на оздоровление в Анапу. Думаю, дети хорошо проведут время и наберутся положительных эмоций перед новым учебным годом», — отметил Крамаренко.

В правительстве Алтайского края подчеркнули, что регион помогает не только в восстановлении жилья и объектов социальной инфраструктуры, но и в оздоровлении детей Славяносербского района.

Родители ребят поблагодарили власти Алтайского края за то, что предоставили возможность «поехать на море, отдохнуть и оздоровиться».