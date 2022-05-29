Астрологи рассказали о знаках зодиака, которые не подходят друг другу

Астрологи рассказали о том, какие знаки зодиака не подходят друг другу. О советах «звездочётов» сообщает FTimes.

Первой парой в списке стало сочетание Раков и Стрельцов. Эмпатичные Раки в этой паре всегда будут ставить себя на место партнёра, а эгоистичные Стрельцы будут стремиться только к исполнению своих желаний.

Сложные взаимоотношения ждут Тельца с Близнецами. Тельцы будут стремиться создать домашний очаг, но Близнецам ближе непредсказуемость.

Львы и Скорпионы могут создать крепкую пару, но дружба между ними невозможна. Львы всегда будут стремиться к «тусовкам», а Скорпионам гораздо ближе домашний уют.

Ещё одна пара, которой лучше не строить отношения, — Козероги и Овны. Представители этих знаков зодиака — прирождённые лидеры. Им в совместной жизни придётся соперничать друг с другом.