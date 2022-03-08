Банк ВТБ сделал свои карты бессрочными

Банк ВТБ сделал все свои карты бессрочными. Перевыпускать их больше не нужно, сообщили в пресс-службе.

«Все карты ВТБ теперь будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не нужно. В том числе продолжат работать карты иностранных платёжных систем, которые по-прежнему действуют на территории России. Решение иностранных платёжных систем о прекращении работы в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории страны», — пояснили в кредитной организации.

Также представители банка посоветовали клиентам оформить карты «Мир», которые позволят рассчитываться при помощи мобильного телефона, а также совершать онлайн-покупки.

Отмечается, что сейчас на карты российской платёжной системы наблюдается большой спрос.