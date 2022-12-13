Барнаульцы не очень рады отпускам коллег в конце декабря для продления новогоднего отдыха

Продлить новогодние каникулы отпуском или отгулами собираются 9% барнаульцев, сообщает SuperJob.

«Продлить новогодние каникулы, присоединив к ним отпуск или отгулы, собирается каждый одиннадцатый опрошенный (9%), работающий по фиксированному графику: 5% возьмут отпуск до 31 декабря, а 4% — с 9 января. Не планируют удлинять новогодние каникулы 78% опрошенных, а 13% пока не определились», — выяснили социологи.

Примечательно, что в продолжительный зимний отпуск собираются в основном те, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей.

Отпуск в декабре неспроста берут чаще, чем в январе: финансово это выгоднее. Однако с точки зрения рабочих процессов конец года может быть менее удобен для отдыха: в это время многие заканчивают проекты, сдают отчёты и т. д.

Каждый десятый опрошенный, узнав об отпуске своего коллеги в конце декабря, относится к этому отрицательно. Чаще других недовольны таким решением инженеры производств, бухгалтеры, налоговики, продавцы, кассиры, логисты, а также руководители отделов и директора предприятий.

Ранее эксперты выяснили, что барнаульцы в сложный 2022 год стали более стрессоустойчивыми.