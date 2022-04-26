Барнаульская «Арена» ответила на претензии от мэрии Новокузнецка

Алтайский предприниматель Михаил Дроздов ответил на претензии мэрии Новокузнецка к барнаульской компании «Арена». По его словам, отношения с городской администрацией получились напряжёнными и без конструктивного взаимодействия.

Напомним, администрация Новокузнецка расторгла контракт на выполнение второго этапа реконструкции хоккейного стадиона «Арена кузнецких металлургов» с подрядчиком — ООО «Арена». Эта фирма возводила «Гимаев-Арену» в Рубцовске, «Карандин-Арену» в Барнауле, а также занималась реконструкцией Дворца спорта и зрелищ.

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В интервью «Толку» Дроздов пояснил, что городские власти относились к компании «излишне придирчиво». По его словам, в ходе работ подрядчик постоянно сталкивался с непредвиденными работами, которые возникали из-за давности постройки здания ледовой арены.

В «Арене» расторжение контракта считают незаконным, а в отказе от принятия работы представители компании усмотрели «наличие коррупционного элемента».

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В компании заявили, что представитель Центра содействия застройщикам отказывался принимать работы, но неоднократно намекал на то, что он может «ускорить» процесс подписания документов.

Руководство «Арены» с этой информацией обратилось в мэрию Новокузнецка, но контракт был разорван.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов направил в ФАС письмо с требованием признать «Арену» недобросовестным подрядчиком, однако ведомство отклонило этот запрос.

Технически «Арена» может принять участие в аукционе на третий этап реконструкции.