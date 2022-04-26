Барнаульская «Арена» ответила на претензии от мэрии Новокузнецка
Строители ледовых площадок заявили, что городские власти относятся к компании «излишне придирчиво»
Алтайский предприниматель Михаил Дроздов ответил на претензии мэрии Новокузнецка к барнаульской компании «Арена». По его словам, отношения с городской администрацией получились напряжёнными и без конструктивного взаимодействия.
Напомним, администрация Новокузнецка расторгла контракт на выполнение второго этапа реконструкции хоккейного стадиона «Арена кузнецких металлургов» с подрядчиком — ООО «Арена». Эта фирма возводила «Гимаев-Арену» в Рубцовске, «Карандин-Арену» в Барнауле, а также занималась реконструкцией Дворца спорта и зрелищ.
В интервью «Толку» Дроздов пояснил, что городские власти относились к компании «излишне придирчиво». По его словам, в ходе работ подрядчик постоянно сталкивался с непредвиденными работами, которые возникали из-за давности постройки здания ледовой арены.
В «Арене» расторжение контракта считают незаконным, а в отказе от принятия работы представители компании усмотрели «наличие коррупционного элемента».
В компании заявили, что представитель Центра содействия застройщикам отказывался принимать работы, но неоднократно намекал на то, что он может «ускорить» процесс подписания документов.
Руководство «Арены» с этой информацией обратилось в мэрию Новокузнецка, но контракт был разорван.
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов направил в ФАС письмо с требованием признать «Арену» недобросовестным подрядчиком, однако ведомство отклонило этот запрос.
Технически «Арена» может принять участие в аукционе на третий этап реконструкции.