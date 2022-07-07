Барнаульские росгвардейцы помогли женщине на тёмной и безлюдной улице

Жительница Барнаула поблагодарила сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, которые услышали её крики о помощи на тёмной улице, сообщает ведомство.

Прапорщик и старший сержант вечером патрулировали улицы Ленинского района и услышали крики.

«Обнаружили женщину с травмой нижней конечности. Как оказалось, горожанка оступилась в неосвещённом переулке и упала. Сильная боль сковала ногу, пострадавшая не могла самостоятельно передвигаться, ей оставалось лишь звать на помощь», — говорится в сообщении.

Росгвардейцы вызвали медиков и перенесли женщину в состоянии болевого шока в машину скорой помощи.

Жительница Барнаула обратилась к руководству Росгвардии с просьбой найти и поощрить сотрудников, а также лично поблагодарила за чуткость.