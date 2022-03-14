Барнаульским туристам, застрявшим в Египте, предложили вернуться в Россию

Житель Барнаула Даниил Шагалин, который вместе со знакомыми застрял в Египте, рассказал о том, что авиакомпания предложила им рейс. Пост молодого человека опубликовали в сообществе Barnaul22.

«Авиакомпания предложила нам перенос рейса на 17 марта. Хургада — Нижний Новгород. Мы сразу же согласились», — сказал горожанин.

Он также добавил, что в отеле им отказались продлевать проживание и потребовали оплаты. Информация о рейсе в Россию пока не точная, а это значит, что барнаульцы могут остаться в Египте на неопределённый срок.