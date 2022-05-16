Опровержение статьи «СМИ: на Барнаульский мясоперерабатывающий завод завели дело из-за испорченного мяса»

В ноябре 2021 года amic.ru опубликовал статью под заголовком «СМИ: на Барнаульский мясоперерабатывающий завод завели дело из-за испорченного мяса». Уведомляем читателей о том, что сведения, содержащиеся в ней, не соответствуют действительности.

Напомним, что журналистам «Банкфакса» стало известно о возбуждении дела в отношении БМПЗ. Прокуратура не дала официальных комментариев по этому поводу, а источники сообщили, что дело может быть возбуждено из-за использования некачественной продукции на предприятии.

Amic.ru, ссылаясь на данные ИД «Банкфакс», опубликовал соответствующую информацию, которая, как оказалось, не нашла подтверждения.

Представители ООО ПК «БМПЗ» в суде предоставили сведения, которые опровергают изложенные в публикации данные о возможном использовании некачественного сырья.

Редакция amic.ru приносит свои извинения ООО ПК «БМПЗ» за публикацию непроверенной информации.