Барнаульский полицейский ради поднятия плана заставил супругов совершить преступление

В Барнауле участковый полиции заставил пойти на сделку супругов, которых ранее привлекали к ответственности за мелкое хищение, сообщает Mash Siberia.

«Предложил супругам своровать что-нибудь до 2,5 тысячи из магазина. Что пара и сделала, а после — начеркала явку с повинной. На них завели реальные дела и дали реальные сроки. Но служба безопасности МВД не поверила спектаклю и вывела на чистую воду», — отмечает Telegram-канал.

Уточняется, что правоохранителю «дали год условно с испытательным сроком и запретили занимать должности в органах».