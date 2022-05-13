Бийские либерал-демократы помогают жителям наукограда решать проблемы с аварийным жильем

Ситуация с ветхим и аварийным жильём в Бийске близка к критической, считают в реготделении ЛДПР. Представители партии получают множество сигналов от горожан. Либерал-демократы отмечают, что опасные дома в наукограде признают аварийными, как правило, только после вмешательства партийцев.

Так, в 2021 году жители дома № 7 по улице МПС обратились в бийское отделение ЛДПР за помощью. Дом был построен в 1932 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Крыша протекает, во многих квартирах промерзают стены, обваливается штукатурка, а печные трубы развалились и угрожают пожаром. Здесь изначально не было предусмотрено водоснабжение, а греются жители при помощи печей.

В 2017 году соседние дома были снесены и на месте детской площадки, которая прилегает к аварийному дому, остались кучи мусора. Затем началось строительство торгового центра. Рабочие сначала завалили сливную яму, оставив 35 человек без «удобств», а затем самовольно снесли часть сараев жителей дома, при этом находившееся там имущество исчезло.

Координатор Бийского отделения ЛДПР Максим Железовский, секретарь городского отделения ЛДПР Евгений Дробышев и активист Светлана Кирилова встали на защиту жильцов проблемного дома. Провели независимую экспертизу и доказали на административной комиссии непригодность дома для проживания. Из двора была убрана огромная куча строительного мусора. Сейчас дом включён в программу расселения из ветхого и аварийного жилья. Также городские власти предложили бийчанам временное жильё, однако квартиры оказались неудовлетворительного качества. В настоящее время ЛДПР помогает подготовить документы в суд для решения вопроса.

Другой, не менее вопиющий случай, произошёл с жителями дома по улице Луговой. Большая часть из них — пенсионеры, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. Все они вынуждены жить в квартирах без освещения, канализации и водопровода. Либерал-демократы Максим Железовский и Евгений Дробышев, выехав на место, пришли в ужас от увиденного. Управляющая компания бросила дом, а чиновники не видят основания для расселения.

После обращения партийцев в надзорные органы удалось заставить чиновников вернуть котёл и восстановить систему отопления дома. Отправили представители ЛДПР и запрос в Управление соцзащиты по Бийску. На сегодняшний день дом так и не обслуживает ни одна управляющая компания, либерал-демократы и жильцы продолжают добиваться расселения и признания дома аварийным.

С аналогичной проблемой к руководителю фракции ЛДПР в Бийской гордуме Вадиму Глушкову обратилась многодетная семья, которую чиновники пытались выселить из единственного жилья, находящегося в аварийном доме по улице Степана Разина, 12. При этом положенных «квадратов» по программе переселения администрация не предоставляла. Вадим Глушков обратился в надзорные органы и суд. В результате удалось добиться адекватной компенсации, за которую многодетная семья приобрела новую жилплощадь.

Также ЛДПР регулярно проводит рейды по защите экологии. Неоднократно по требованию городского координатора Максима Железовского администрация города убирала незаконные свалки. Недавно, после обращений активистов и секретаря Бийского отделения ЛДПР Евгения Дробышева в прокуратуру, было вынесено представление о необходимости более тщательной проверки незаконности вырубки деревьев. В настоящее время этот процесс в городе остановлен.

Бийское отделение ЛДПР под руководством координатора Максима Железовского старается помочь жителям города решать проблемные ситуации. Обращения принимаются в понедельник и среду с 09:00 до 11:00 по адресу: улица Владимира Ленина, 242 (вход со двора).