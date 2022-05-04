Бийские либерал-демократы восстановили памятник воинам, погибшим в годы ВОВ

Накануне очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне руководитель фракции ЛДПР в Бийской гордуме Вадим Глушков, его помощник Алексей Подзоров и активисты партии вместе с жителями наукограда привели в порядок мемориальный комплекс «Они сражались за Родину», созданный в память о погибших в годы войны земляках.

Как сообщает пресс-служба ЛДПР, памятник давно потерял достойный внешний вид: основание и лесенки раскрошились, плитка отпала, а на территории скопился мусор.

«Бийская ячейка ЛДПР решила привести в порядок этот монумент, потому что мы не первый год следим за ним: зимой чистим снег, возлагаем венки и цветы. Самостоятельно взяли на себя такое обязательство. Видим, что монументу недостаточно уделяют внимания», — рассказал Вадим Глушков.

Депутат обратился в городскую администрацию и получил поддержку. Мероприятия по благоустройству прошли в два этапа: первый приурочили ко дню рождения бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского: 25 апреля ему бы исполнилось 76 лет. Организовали субботник, очистили территорию вокруг мемориального комплекса и вывезли около 150 мешков мусора.

Через неделю приступили к восстановлению и реставрации. При этом возникли сложности, например, найти такую же плитку, которой был оформлен памятник, оказалось проблематично. Но задачу решили: где-то покрытие восстановили фрагментами, где-то зачистили и прикрепили целую плитку. Всё основание предварительно заштукатурили и оформили по строительным нормам. Бордюры аккуратно побелили, а колонны — покрасили.

«Всегда участвую во всех процессах и личным примером пытаюсь показать нашим гражданам, что нужно не просто сидеть на диване и ждать, что кто-то что-то сделает, ругая власть. Нужно брать всё в свои руки: в том числе мастерки, грабли, мётлы, выходить и работать», — отметил глава фракции либерал-демократов в Бийской гордуме.

Глушков поблагодарил активистов ЛДПР, а также неравнодушных бийчан, внёсших свой вклад в реставрацию памятника.