Бизнес поневоле. Какие товары производят заключённые в самой «строгой» колонии на Алтае

Фото: УФСИН по Алтайскому краю

В единственной колонии особого режима в Алтайском крае — №9 в Рубцовске — отбывают наказание около тысячи человек: убийцы, воры-рецидивисты, насильники и террористы. Большинство из них приговорены к большим срокам: от 10 до 25 лет (и некоторые возвращаются сюда по несколько раз). Чтобы осуждённые, отбывая наказание, не только менялись психологически, но и приносили реальную пользу обществу, в колонии № 9 запустили собственное производство. Изготавливают в учреждении хлебобулочные изделия, древесный уголь, туалетную бумагу и сувениры. А недавно в колонии открыли швейный цех и стали ремонтировать автомобили. Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков побывал в рубцовской колонии № 9 и узнал, как в исправительном учреждении устроен трудовой быт, как осуждённые зарабатывают в неволе и на что они тратят свою зарплату.

«Всегда трезвые и под присмотром»

В ИК № 9 действует десять производственных площадок. Работать в колонии могут все осуждённые. Однако свободных ставок немного, хотя ежегодно в учреждении открывают новые виды производства. В целом из тысячи заключённых в колонии трудоустроены около 100 человек, пояснил amic.ru заместитель начальника колонии Владимир Масюкевич. Перед тем как нанять желающих работать, каждого тщательно проверяют психологи. Специалисты выясняют, склонен ли заключённый к перемене настроения и как он взаимодействует с другими людьми в коллективе.

Рабочий день для осуждённых мало чем отличается от будней обычного человека: восьмичасовая смена, перерыв на обед. Перед тем как выйти на производство, они проходят медосмотр. На участках за заключёнными следят сотрудники УФСИН, а также специальные камеры. При этом охранники не вмешиваются в их работу. Зарплату заключённые получают два раза в месяц — около 13 тысяч рублей.

«Многим профессиям можно обучиться у нас в колонии. Это очень удобно для тех, кто на свободе не успел получить хоть какое-то образование. Мы заинтересованы, чтобы осуждённые выплачивали судебные иски, приносили пользу и „зарабатывали“ УДО. И бизнесменам города очень выгодно взаимодействовать с колонией. Сотрудники всегда трезвые и под присмотром», — пояснил Владимир Масюкевич.

Новости

Статьи «Репортаж строгого режима». Реальная история нереального заключённого Вячеслава Кондакова

Хлеб — всему голова

Одно из самых успешных предприятий в учреждении — цех по производству хлеба и булочек. Их пекут в колонии около десяти лет по заказу рубцовского предпринимателя, который предоставил все компоненты для производства хлеба, включая станки для упаковки и нарезки хлеба. Продают продукцию во всех магазинах города, в том числе крупных федеральных сетях: «Магните» или «Пятёрочке». Пекут хлеб в две смены по шесть человек. Со стороны и не скажешь, что перед тобой заключённые: все в специальных белых халатах, а на территории цеха нет ни одного сотрудника УФСИН. Впрочем, работу всё равно контролируют с помощью видеокамер, развешанных в разных концах здания.

Осуждённый Алексей из Хакасии попал в колонию Рубцовска в 2020 году за разбой. Отбывать наказание мужчине ещё около восьми лет. В ИК-9 Алексей сразу устроился на работу, потому что нужны были деньги. Азы пекарского дела заключённый освоил уже в Рубцовске. Печь булочки с маком или ржаной хлеб, по словам Алексея, не сложно. В любом случае, уверен осуждённый, работать намного интереснее, чем сутками сидеть в бараках без дела.





«Мне нравится работать. В Хакасии я занимался деревообработкой. Но работать с мукой намного интереснее и комфортнее. Это не на морозе доски пилить. В том, чтобы печь вкусные булочки, ничего сложного нет: необходимо соблюдать технологическую карту. Ну и делать всё с любовью», — пояснил Алексей.

Большую часть зарплаты осуждённые тратят на сигареты, чай и предметы личной гигиены. В колонии есть специальный магазин, где можно дополнительно приобрести продукты или предметы первой необходимости. При этом на руки деньги в колонии не выдают. Каждый месяц на индивидуальный лицевой счёт человека поступают деньги, часть из которых идёт на оплату судебных исков или алиментов. Благодаря работе осуждённые имеют больше шансов выйти на свободу по УДО, чем другие обитатели колонии.

Новости

Прочее Стой, кто идет: как журналист Amic.ru предотвращал побег из колонии УФСИН

Швейный цех, иконы за 10 тысяч и туалетная бумага

Самое масштабное производство в ИК-9 — швейный цех, в котором работают около 60 человек. Здесь шьют одежду для сотрудников Росгвардии, армии и полиции. Ткани и нитки предоставляет заказчик, который в ближайшее время планирует расширить цех и взять на работу ещё около 20 человек.

Владимир отбывает наказание в колонии уже шесть лет за ограбление. Два года назад ему предложили устроиться в швейный цех. Мужчина поначалу сомневался, но когда взял в руки нитки и иголку, то сразу изменил своё отношение к швейному делу. По словам осуждённого, шить одежду не сложно и даже интересно. До колонии Владимир много лет занимался электромонтажом и привык к ручному труду.

«Мне не сложно было привыкать, что нужно работать руками. Это очень интересно. Уж куда лучше, чем просто сидеть в бараке и ничего не делать. Я научился за эти годы шить всё подряд. Особенно мне нравится изготавливать зимние пуховики», — рассказал amic.ru осуждённый.

А ещё в колонии работают несколько мастеров по резке дерева. Один из них — Василий — находится в учреждении девять лет, отбывая наказание за убийство, совершённое в Краснодаре. По распределению мужчину этапировании на Алтай, где он начал делать сувениры из кедра: иконы, шахматы, гербы и корабли. Каждое изделие — настоящее произведение искусства. Стоимость некоторых икон, изготовленных заключённым, достигает 10 тысяч рублей. Заказов так много, что приходится ждать по несколько недель, перед тем как получить красивые шахматы или корабли.

«Когда сел, то мне сразу предложили получить какое-то образование в колонии. Научился вырезать фигуры из дерева. Оказалось, что это очень увлекательно. Всё, чем я занимаюсь тут, можно назвать одним словом: творчество», — рассказал amic.ru Василий.

По словам осуждённого, уже в ближайшие несколько недель он выйдет на свободу и вернётся в родной Краснодар. Чтобы не прекращать производство, Василий заранее подготовил себе несколько преемников, которых он научил всем секретам работы с деревом. Сам заключённый уверен: в колонию он больше не вернётся. На свободе сможет, как и прежде, зарабатывать на жизнь с помощью любимой профессии.

В одном из самых новых цехов на территории колонии производят туалетную бумагу. Заказчик также предоставил необходимое оборудование, а продукцию продают не только в местных магазинах города, но и импортируют в Казахстан. Качество бумаги, конечно, заметно отличается от многих хороших западных брендов, которые пока можно встретить на полках российских магазинов. Впрочем, учитывая цену 8-10 рублей за один рулон, у рубцовской туалетной бумаги есть свои постоянные покупатели. Алтайские заключённые в колониях также пользуются продукцией, которую изготавливают в ИК № 9.

Ремонтируют в колонии и автомобили. Причём очередь к мастеру Евгению расписана на недели вперёд. Работа автосервиса в колонии ничем не отличается от обычных центров: здесь проводят диагностику автомобиля и могут заменить любую деталь. Многие сотрудники колонии сами ремонтируют свои машины у Евгения. Причём обойдётся такая услуга значительно дешевле, чем в других салонах, — примерно на 40%. Евгений шутит, что у него свои машины ремонтировала половина мужчин в Рубцовске. За годы в колонии он «поставил на колёса» несколько сотен автомобилей. Некоторые из них удавалось восстановить после сильных аварий, когда за работу не брались мастера из других автосервисов.

«Я хорошо разбираюсь в машинах. Много лет работал в автосервисе в Хакасии, пока не угодил сюда. Поэтому мне было важно, что в колонии могу заниматься любимым делом. Пришёл сюда, как на работу. Провозился с железом и вернулся вечером в отряд. Так сидеть намного легче», — объяснил amic.ru Евгений.

По словам работников колонии, важно, чтобы работа давала толчок к развитию осуждённых. Чтобы после отбывания наказания у них была возможность трудоустроиться на воле. Заместитель начальника колонии Владимир Масюкевич уверен, что рубцовские предприниматели будут охотнее сотрудничать с учреждением и открывать новые производства. В планах открыть в ближайшее время цех по изготовлению древесного угля.

«Когда человек занят физическим трудом, то он не думает о том, как совершить правонарушение. К тому же так время летит незаметнее и у человека есть шанс выйти на свободу намного раньше», — заключил Масюкевич.