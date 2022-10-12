БМП с надписью «Бийск» замечена на полигоне в Донбассе, куда прибыли первые мобилизованные из Сибири

11 октября в эфире программы «Большая игра» на Первом канале показали репортаж военного корреспондента «Комсомолки» Александра Коца с полигона в Донбассе, куда прибыли первые сибирские и уральские резервисты из Центрального военного округа. В этом репортаже Коца, опубликованном также на сайте «КП», «засветилась» боевая машина пехоты, башню которой украшает надпись «Бийск».

Смотрите репортаж о тренировках мобилизованных сибирских воинов с 12:34 минуты.

Снимок самой БМП с надписью «Бийск» с этого полигона выложили в группе «Бийск 22».

В материале Александра Коца в «Комсомольской правде» рассказывается о том, как в ЛНР неделю назад привезли несколько сотен мобилизованных резервистов из Центрального военного округа (территориально он располагается на Урале и в Сибири).

«Поселились они в палаточном лагере и с утра до вечера занимаются в полях», — пишет военкор Коц. В репортаже на сайте «КП» журналист разговаривает с уральскими бойцами. А в его сюжете с этого же полигона, вышедшем на Первом канале в «Большой игре», он общается уже с сибиряками, в частности, один из мобилизованных сказал, что он из Кемеровской области.

«100 процентов инструкторов, обучающих прибывшее пополнение, воюют в зоне специальной военной операции уже несколько месяцев. Их сняли с передовой не для того, чтобы красиво приодеть „молодняк“, а чтобы передать опыт, который добывался в буквальном смысле собственной кровью», — сообщает Александр Коц.

То есть показанная в репортаже «бийская» БМП, возможно, тоже снята с позиций для обучения приехавших земляков-сибиряков. Кроме надписи с обозначением алтайского города, на борту боевой машины есть буква «О», это обозначение как раз группировки из Центрального военного округа.

Офицер, участвующий в подготовке сибирских и уральских резервистов в ЛНР, рассказал военкору Коцу, что на полигоне «одновременно готовятся две мотострелковые бригады в составе своих штатных подразделений». Кроме того, на месте доукомплектовывается один из батальонов, который тут же проходит подготовку.

На этом донбасском полигоне идёт обучение экипажей для штурмовых подразделений на БМП-1, БМП-2, танки Т-80, Т-72, говорит собеседник Александра Коца. Но когда частичная мобилизация пошла полным ходом, начали готовить всех — и гранатомётчиков, и расчёты миномётов, техника вождения, стрельба, метание гранаты.

«Развёрнуты учебные места по медицинской подготовке, для психологической подготовки к атаке танками. По инженерной подготовке учебное место развёрнуто, по связи — две точки. Одна — с экипажами, другая — с командирами мотострелковых подразделений, которые с земли будут радиостанциями работать. В этом объёме — каждый день, день-ночь, без всяких выходных», — сообщает офицер ЦВО.

Военный говорит, что прибывший с Урала и Сибири народ дружный:

«По регионам более-менее сформированы батальоны. Они даже ещё по гражданской жизни находят общих знакомых, родственники здесь есть».

«Бийский» танк в зоне СВО / Фото: vk.com/biysk22vk

Напомним, что в июне в зоне СВО был замечен танк «Бийск рулит».

Бийчане, проходящие службу в зоне СВО, передали привет землякам с помощью селфи / Фото: Эдуард Иост / vk.com/edjost

А накануне, 11 октября, в бийских пабликах появилось селфи четырех бойцов из наукограда, которые так передали привет землякам из зоны СВО.