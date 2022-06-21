Более 100 лифтов заменят в многоэтажках Алтайского края в 2022 году

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов нашёл подрядчика, который займётся заменой лифтов в многоэтажках Алтайского края. Всего в регионе планируют установить 116 новых лифтов.

При замене планируют использовать продукцию Щербинского и Чебоксарского лифтостроительных заводов, а также Могилёвского завода лифтового машиностроения из Белоруссии.

На выполнение работ из бюджета выделят 269,1 миллиона рублей.

Всего в 2022 году планируют провести капитальный ремонт в 238 многоквартирных домах. В рамках работ отремонтируют крыши, подвалы, а также фасады.