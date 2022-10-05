«Будут сложности, будем подключаться». На Алтае обсудили оказание помощи семьям мобилизованных

В Алтайском крае обсудили вопросы оказания помощи семьям мобилизованных граждан, сообщает Минсоцзащиты региона.

Глава ведомства Наталья Оськина обратила внимание на организацию работы в муниципалитетах с семьями мобилизованных и выявление нуждающихся в помощи.

«Будут сложности, мы на уровне министерства будем подключаться. Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания совместно с администрациями муниципальных образований, учреждениями социальной защиты населения будут оперативно рассматривать поступающие обращения от семей мобилизованных граждан и оказывать необходимую помощь», — подчеркнула она.

Глава комитета АКЗС по соцзащите Ирина Солнцева отметила, что материальную помощь будут оказывать из средств регионального фонда: «Я буду курировать и координировать эту работу, участвовать в реализации конкретных мер социальной защиты».

Председатель комитета АКЗС по спорту, культуре и молодёжной политике указала, что сегодня очень важно работать слаженно — депутатам, исполнительной власти, политическим и общественным движениям.

«Задача депутатов всех уровней и органов местного самоуправления — работать чётко по всем направлениям взаимодействия. Я буду курировать и координировать работу волонтёров и студентов-добровольцев на конкретных территориях», — заверила она.

Нуждающиеся семьи мобилизованных жителей Алтайского края по различным вопросам могут обратиться по телефону контакт-центра Минсоцзащиты 8 (3852) 27-36-01.

Напомним, в Алтайском крае уже сформированы бригады соцработников для помощи семьям мобилизованных.

Ранее депутаты АКЗС решили отдать дневной заработок на обеспечение мобилизованных и поддержку их семей. Спикер краевого парламента Александр Романенко подчеркнул, что важна не только материальная, но и моральная поддержка тех, кто призван из запаса.