ЦБ обяжет банки возвращать россиянам переведённые мошенникам деньги в течение 30 дней

Для переводов за границу срок будет увеличен вдвое

24 августа 2022, 17:36

ЦБ предложил обязать банки, которые отправили деньги клиента на мошеннический счёт, в течение 30 дней возвращать человеку похищенные средства. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Инициатива содержится в поправках к закону о национальной платёжной системе. При этом срок при переводах мошенникам в другие страны будет вдвое больше — до 60 дней.

Кроме того, в Центробанке хотят обязать финансовые организации возмещать деньги жертвам мошенников, если банки перевели средства на счета, информация о которых есть в базах регулятора.

Центробанку предложили блокировать переводы свыше 10 тысяч рублей

Центробанку предложили блокировать переводы свыше 10 тысяч рублей

Напомним, ранее Центробанку предложили блокировать переводы россиян суммой более 10 тысяч рублей на промежуточных счетах, чтобы бороться с мошенниками. Для разблокировки средств потребовалось бы повторно проходить идентификацию. ЦБ не поддержал эту идею.

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