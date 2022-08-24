ЦБ обяжет банки возвращать россиянам переведённые мошенникам деньги в течение 30 дней

ЦБ предложил обязать банки, которые отправили деньги клиента на мошеннический счёт, в течение 30 дней возвращать человеку похищенные средства. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Инициатива содержится в поправках к закону о национальной платёжной системе. При этом срок при переводах мошенникам в другие страны будет вдвое больше — до 60 дней.

Кроме того, в Центробанке хотят обязать финансовые организации возмещать деньги жертвам мошенников, если банки перевели средства на счета, информация о которых есть в базах регулятора.

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Экономика Центробанку предложили блокировать переводы свыше 10 тысяч рублей

Напомним, ранее Центробанку предложили блокировать переводы россиян суммой более 10 тысяч рублей на промежуточных счетах, чтобы бороться с мошенниками. Для разблокировки средств потребовалось бы повторно проходить идентификацию. ЦБ не поддержал эту идею.