Цены на водку, творог и масло в Бийске растут быстрее, чем в других городах Алтая

Алтайкрайстат опубликовал данные о средних потребительских ценах на товары и услуги по краю на 1 апреля 2022 года. Среди городов Алтайского края цены на сливочное масло, творог и водку растут сильнее всего в Бийске. Так, в наукограде за килограмм продукта в среднем придётся отдать 720 рублей. Тогда как в регионе средняя цена масла — 688 рублей, пишет «Бийский рабочий».

При этом в Барнауле килограмм сливочного масла обойдётся в 673 рубля, в Рубцовске — 695 рублей. Кроме того, больше других бийчанам придётся заплатить за творог — 415 руб/кг, при средней цене по региону 396 руб. Также дороже, чем в других городах края, в Бийске стоит водка — 692 руб/литр, при средней цене по региону 652 руб.

Согласно данным Алтайкрайстата, в Бийске цены выше на большинство продуктов, чем в целом по региону. Однако есть и исключения: сэкономить бийчане могут на огурцах. В наукограде они стоят 126 руб/кг, тогда как в крае средняя цена — 132 рубля, а в Рубцовске за килограмм и вовсе просят 138 рублей.

Ранее жители Барнаула массово начали жаловаться на высокие цены на лук и сахар в магазине «Мария Ра». Согласно посту в сообществе «Чёрное и Белое Барнаул», стоимость лука за килограмм достигла 57,2 рубля. В конце марта жители края жаловались также на отсутствие сахара на полках. Однако позже сладкий продукт вернулся, но по более высоким ценам.