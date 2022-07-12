Часть жителей Барнаула почти на две недели осталась без горячей воды

Завершающий этап гидравлических испытаний по контуру ТЭЦ-2 пройдёт в Барнауле с 12 по 24 июля, сообщили в мэрии.

В это время специалисты будут проверять трубы на прочность, а также ликвидируют повреждения, которые возникнут во время опрессовки.

Горячей воды в эти дни не будет у ряда жителей проспекта Космонавтов, улицах Монтажников, Чудненко, 40 лет октября, Эмилии Алексеевой и других.

Уточнить информацию о том, какие именно дома попадают под отключение, можно на карте. Район проведения гидравлических испытаний на ней выделен красным цветом.

С 12 по 13 июля в Барнауле также отключили горячую воду в домах, расположенных по улицам Георгия Исакова, Островского и Юрина.