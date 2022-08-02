Чёрный месяц для России. Почему август считают месяцем катастроф

В разных регионах РФ есть свои несчастья, связанные с августом. Где-то сталкивались поезда, где-то падали самолёты, происходили крупные автомобильные или другие техногенные аварии. В масштабах всей страны в августе тоже случались нехорошие истории. Есть этому какое-то объяснение?

Самое громкое ДТП Алтайского края

Ранним утром 7 августа 2005 года на Плешковском перекрёстке Mercedes губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова столкнулся с автомобилем Toyota под управлением простого железнодорожника Олега Щербинского. В результате ДТП погибли сам губернатор, его водитель и охранник. Жена Михаила Евдокимова, Галина, выжила в этой аварии, но была госпитализирована с серьёзными травмами.

Водитель автомобиля Toyota и его пассажиры не пострадали. Но впоследствии Щербинского приговорили к четырём годам заключения, однако поднятая общественностью волна возмущения привела к пересмотру дела и оправданию железнодорожника.

Эта катастрофа была трагичной не только по своему смертельному исходу для трёх человек и по тем бедам, которые обрушились на семьи участников ДТП, но и привела страну и край к серьёзным изменениям.

В России после гибели Евдокимова на долгие годы отменили свободные выборы глав регионов. В крае свернули начатые «народным губернатором» изменения.

Погибли четыре бортпроводника из Барнаула

За год до этого случая, 24 августа 2004 года, террористка-смертница взорвала борт Ту-154 авиакомпании «Сибирь». Среди 46 погибших были 4 бортпроводника из Барнаула: Ольга Быковская, Сергей Иванов, Яна Тарсукова и Марина Худеева.

Хоронить барнаульских стюардов пришли тысячи горожан. Теперь мемориал этой четвёрки в виде надломленного крыла стоит на Власихинском кладбище.

Новости

Погода Гидрометцентр обещает в августе мало осадков на Алтае

Путч, подлодка, ГЭС, войны

Вообще, в августе в России происходило много масштабных трагедий.

Так, в августе 1914 года началась кровавая Первая мировая, из которой наша страна вышла через гражданскую войну уже совсем другим государством. Также в августе 1945 года СССР вступил в войну с Японией. А в 2008 году РФ пришлось вмешаться в грузино-осетинский конфликт, что вылилось в восьмидневную войну, которую политические обозреватели называют началом обострения противоречий между нашей страной и блоком НАТО, длящимся до сих пор.

В августе 1945-го, кстати, было не только испытано ядерное оружие американцами в Японии, но также начались испытания такого оружия в СССР (1947 год), это дало начало проблеме Семипалатинского полигона, что почувствовали на себе многие жители Алтайского края.

Восьмой месяц принёс нашей стране путч 1991 года, Хасавюртовские соглашения 1996 года, дефолт 1998-го и катастрофу подлодки «Курск» в 2000-м.

Августовские трагедии и катастрофы можно перечислять бесконечно, одна только авария на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009 года чего стоит. Но почему так происходит?

Почему мистики считают август чёрным месяцем?

Мистики рассматривают август месяцем конца цикла. Всё в этом мире подвержено цикличности от рождения до смерти. Вот и год, по мнению таких сторонников эзотерических теорий, заканчивается не в декабре, а в августе.

Так как раньше 1 сентября было началом нового года, то в августе всё должно в этом годовом цикле умереть, следовательно, по мнению мистиков, в этом месяце разрушаются установившиеся витальные связи, чтобы в следующем всё начать с чистого листа.

Что видят в катастрофах августа сторонники теории русского космизма?

Однако не все летоисчисления начинались в сентябре. Если перейти, например, на мартовский календарь, то роковым должен считаться февраль, а не август.

Один из основоположников космического естествознания и космической экологии русский и советский учёный-биофизик Александр Чижевский, чья теория была особенно модной в 80-90 годы прошлого века, считал, что на ноосферу Земли особенное влияние оказывает Солнце. А так как солнечная активность особенно заметна в августе, то это влияет на участившиеся катастрофические случаи, считают сторонники этого околонаучного учения.

«Всё на Земле синхронно приходит в конвульсивное содрогание: страшные ливни, наводнения, смерчи, землетрясения, оползни, вулканическая деятельность, полярные сияния, магнитные и электрические бури... Всё живое и неживое на планете приходит в движение. Всё включается в общий вихрь волнений, беспокойств и смятения», — писал Чижевский в одной из своих работ.

Почему август бывает роковым с точки зрения социологии?

Часто причиной той или иной катастрофы называют так называемый человеческий фактор. Люди что-то не замечают, что-то делают спустя рукава, просто забывают или даже засыпают на работе, что нередко приводит к фатальным последствиям.

Август является самым отпускным месяцем в году. Даже на сложных производствах в это время наблюдается нехватка персонала. К переработке и перенапряжению у оставшихся сотрудников добавляются жара, духота, проблемы с давлением, сном или просто последствия пикников, праздников, выездов на дачу и даже свадеб, которых в этом месяце значительно больше, чем в другие.

И это можно считать самым внятным объяснением происходящих августовских бедствий. Хотя...