«Чиновники здесь не ходят». Жители алтайского города показали свои полностью убитые дороги

Жительница Рубцовска в социальных сетях показала необустроенную улицу, на которой живут люди. Пост на эту тему опубликовали в сообществе «Инцидент Рубцовск».

В своём ролике женщина отметила, что по улице, которую она показывает, не ходят чиновники, но ходят дети и родители. Она также добавила, что школьникам приходится надевать болотные сапоги, чтобы дойти до места назначения.

По словам горожанки, после 18:00 люди лишний раз стараются не выходить из дома, чтобы не идти по неосвещённой грязной улице.

В комментариях под постом пользователи поддержали женщину, отметив, что в городе много похожих улиц, однако нашлись и те, кто призвал людей не жаловаться, а самим взяться за состояние дороги.