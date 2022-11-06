ЧВК «Вагнер» создаст центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» создают центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях. Он считает, что финансирование должно проходить за счёт регионального бизнеса и состоять из жителей региона. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Пока сам Пригожин собирается полностью финансировать такие центры подготовки при ЧВК «Вагнер».

«Мне ни федерального, ни регионального бюджета, ничего не нужно <...>. Для того чтобы обеспечить материальную составляющую ополчения, я считаю, нам не нужно обращаться к госорганам, а возложить ответственность на региональный бизнес», — отметил бизнесмен.

Он также предложил владельцам небольших заводов отправить 25% работников-мужчин «нести службу в окопах». По мнению Пригожина, пока достаточно, чтобы они проводили там неделю, а после этого три недели находились дома и на производстве, «и так по кругу».