Депутат ГД из Алтайского края рассказала об освобождении двух категорий отцов от мобилизации

Минобороны России освободило от частичной мобилизации отцов двоих детей, жены которых находятся на 22-й неделе беременности. Об этом рассказала глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина на своей странице во «ВКонтакте».

По ее словам, в директиву внесли ещё одну поправку — от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье.

«Взамен нас попросили не настаивать до окончания спецоперации на принятии поправок в закон „О мобилизации“, поскольку директива действует до окончания СВО. Проговорим с коллегами этот момент отдельно, однако глава Комитета Госдумы по обороне уже пообещал мне лично поддержать наши поправки после СВО», — добавила она.

Ранее Останина рассказала, что частичная мобилизация, объявленная президентом России Владимиром Путиным, должна завершиться на текущей неделе.