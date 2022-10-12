Депутат объяснил высокую смертность мобилизованных разным уровнем физподготовки

Депутат Госдумы Максим Иванов объяснил высокую смертность мобилизованных в учебном лагере в Елани Свердловской области. Его слова передает издание «Подъем».

Он отметил, что те, кого призвали в рамках частичной мобилизации, проходят тактическую подготовку и участвуют в боевом слаживании, что требует определенной физической подготовки. При этом даже у тех, у кого стоит «годен», есть разные проблемы со здоровьем.

Именно разница в физической подготовке и состоянии здоровья влияет на высокую смертность в учебном центре.

«Чтобы прекратить эти смертельные случаи (первые два были связаны со злоупотреблением алкоголем), мы ограничили продажу алкоголя на территории Елани», — сказал Иванов.