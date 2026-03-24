Продержится такой подарок от погоды всего лишь три дня

24 марта 2026, 15:51, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В начале апреля в Алтайском крае очень потеплеет, но лишь на несколько дней. Приятно, что этот период выпадает на пятницу и выходные дни. А потом опять надолго вернется холодная весна. Об этом говорят данные популярных сервисов Gismeteo и "Яндекс.Погода".

"Яндекс.Погода"

До пятницы, 3 апреля, никакого потепления в крае не ожидается. Будет как сейчас — сыро, мокро, влажно, ненастно, столбики термометров будут показывать +4...+8 градусов. А 3 апреля резко потеплеет до +17 градусов, и продержится такой подарок от погоды до воскресенья, 5 апреля, включительно.

В понедельник, 6 апреля, резко похолодает и все вернется, как говорится, на круги своя. Все те же +4...8 градусов. И так почти до конца апреля.

Gismeteo

Этот прогноз отличается от предыдущего: потепление в указанные дни будет, но лишь до +14...+15 градусов.

После жарких выходных похолодает, но не до +4 градусов, а до +10. В целом в течение всего апреля, судя по этим данным, дневные температуры будут держаться на уровне +10 градусов.

Кстати, весна, и правда, прохладная. К примеру, в прошлом году 4 апреля в крае было около +22 градусов, 6 апреля — 16 градусов выше нуля, 7 апреля — 21 градус.

Да и ледоход на Оби в 2025 году был в начале апреля. В частности, река в районе Нового моста в Барнауле полностью вскрылась ото льда 7-го числа. А в 2026 году ожидается во второй половине месяца.