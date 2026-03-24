В одном из сел Алтая на 83 "квадратах" полыхали жилой дом, баня и автомобиль

В результате происшествия никто не пострадал

24 марта 2026, 14:17, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Республики Алтай

Вечером 23 марта в Республике Алтай произошел пожар. В одном из сел пламя охватило частное подворье.

По данным МЧС Республики Алтай, происшествие произошло в селе Еланда в Чемальском районе на улице Катунской. Когда спасатели прибыли на место, огнем горели жилой дом, баня и автомобиль УАЗ.

«В общей сложности пламя распространилось на 83 квадратных метра. К ликвидации привлекались 11 человек личного состава на двух единицах спецтехники», — отметили в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.