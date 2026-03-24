Юрист: износ объектов ЖКХ ведет к росту стоимости коммунальных услуг
Без экстренной модернизации и цифровизации сетей ситуация будет только ухудшаться
24 марта 2026, 16:35, ИА Амител
Объекты жилищно-коммунального хозяйства находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Износ инфраструктуры и недостаток финансирования приводят к значительным убыткам при текущем обслуживании, а капитальный ремонт в будущем потребует еще больше средств, сообщила радио Sputnik Евгения Юнисова, юрист и эксперт в сфере ЖКХ.
По мнению специалиста, предпринимаемые меры носят несистемный характер.
«Большинство сетей и значительная часть генерирующих объектов находятся в плохом состоянии. Это вызывает большие расходы на текущий ремонт и содержание, что отражается на стоимости коммунальных услуг для всех потребителей. В этой ситуации меры необходимо принять срочно», — сказала она.
Юрист также подчеркнула, что модернизация, включающая обновление инфраструктуры, цифровизацию и внедрение современных технологий, требует немедленного реагирования со стороны правительства.
Эксперт заключила, что модернизация выгодна только потребителям. В интересах владельцев инженерных сетей и коммуникаций — увеличить продажу ресурсов для повышения доходов.
Ранее сообщалось, что очередное повышение тарифов ЖКХ возвращает страну на 12 лет назад.
16:50:24 24-03-2026
Воровать мож не надо?
17:27:47 24-03-2026
УК только деньги собирают . И всё.
18:23:28 24-03-2026
Гость (17:27:47 24-03-2026) УК только деньги собирают . И всё. ... А что у вас собирать - то? Вам не известно, что в Алт.крае задолженность по жкх составляет 8 миллиардов руб? И все продолжают спокойно жить в своих квартирах и пользоваться теплом, водой, светом, газом и проч.
12:57:23 25-03-2026
Гость (18:23:28 24-03-2026) А что у вас собирать - то? Вам не известно, что в Алт.кр... Во -первых жкх должна спрашивать с должников ане увеличивать из-за долгов и своих хотелок людям- тем более что жкх действительно свою работу не делает а только собирает деньги- может и долги то потому что уже не все могут оплачивать ихние бесконечные хотелки.
18:18:38 24-03-2026
"Большинство сетей и значительная часть генерирующих объектов находятся в плохом состоянии. Это вызывает большие расходы на текущий ремонт и содержание, что отражается на стоимости коммунальных услуг для всех потребителей. В этой ситуации меры необходимо принять срочно», — сказала она"--------------------Для этого надо не воровать и закончить войну, эту не на сытную утробу.
08:23:36 25-03-2026
Гость (18:18:38 24-03-2026) "Большинство сетей и значительная часть генерирующих объекто... АпполитЫчно рассуждаете