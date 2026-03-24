Без экстренной модернизации и цифровизации сетей ситуация будет только ухудшаться

24 марта 2026, 16:35, ИА Амител

Квитанция на оплату ЖКХ / Фото: amic.ru

Объекты жилищно-коммунального хозяйства находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Износ инфраструктуры и недостаток финансирования приводят к значительным убыткам при текущем обслуживании, а капитальный ремонт в будущем потребует еще больше средств, сообщила радио Sputnik Евгения Юнисова, юрист и эксперт в сфере ЖКХ.

По мнению специалиста, предпринимаемые меры носят несистемный характер.

«Большинство сетей и значительная часть генерирующих объектов находятся в плохом состоянии. Это вызывает большие расходы на текущий ремонт и содержание, что отражается на стоимости коммунальных услуг для всех потребителей. В этой ситуации меры необходимо принять срочно», — сказала она.

Юрист также подчеркнула, что модернизация, включающая обновление инфраструктуры, цифровизацию и внедрение современных технологий, требует немедленного реагирования со стороны правительства.

Эксперт заключила, что модернизация выгодна только потребителям. В интересах владельцев инженерных сетей и коммуникаций — увеличить продажу ресурсов для повышения доходов.

Ранее сообщалось, что очередное повышение тарифов ЖКХ возвращает страну на 12 лет назад.