Юрист: износ объектов ЖКХ ведет к росту стоимости коммунальных услуг

Без экстренной модернизации и цифровизации сетей ситуация будет только ухудшаться

24 марта 2026, 16:35, ИА Амител

Квитанция на оплату ЖКХ / Фото: amic.ru

Объекты жилищно-коммунального хозяйства находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Износ инфраструктуры и недостаток финансирования приводят к значительным убыткам при текущем обслуживании, а капитальный ремонт в будущем потребует еще больше средств, сообщила радио Sputnik Евгения Юнисова, юрист и эксперт в сфере ЖКХ.

По мнению специалиста, предпринимаемые меры носят несистемный характер.

«Большинство сетей и значительная часть генерирующих объектов находятся в плохом состоянии. Это вызывает большие расходы на текущий ремонт и содержание, что отражается на стоимости коммунальных услуг для всех потребителей. В этой ситуации меры необходимо принять срочно», — сказала она.

Юрист также подчеркнула, что модернизация, включающая обновление инфраструктуры, цифровизацию и внедрение современных технологий, требует немедленного реагирования со стороны правительства.

Эксперт заключила, что модернизация выгодна только потребителям. В интересах владельцев инженерных сетей и коммуникаций — увеличить продажу ресурсов для повышения доходов.

Ранее сообщалось, что очередное повышение тарифов ЖКХ возвращает страну на 12 лет назад.

Семья получила квитанцию за ЖКУ / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

"Тарифы проверить, доходы повысить". Эксперты оценили идею изменить лимит оплаты услуг ЖКХ

Как пояснил amic.ru один из соавторов законопроекта, ни одна семья в России не должна платить за жилье и коммунальные услуги более 10% своих доходов
Комментарии 6

Гость

16:50:24 24-03-2026

Воровать мож не надо?

Гость

17:27:47 24-03-2026

УК только деньги собирают . И всё.

Гость

18:23:28 24-03-2026

Гость (17:27:47 24-03-2026) УК только деньги собирают . И всё. ... А что у вас собирать - то? Вам не известно, что в Алт.крае задолженность по жкх составляет 8 миллиардов руб? И все продолжают спокойно жить в своих квартирах и пользоваться теплом, водой, светом, газом и проч.

Гость

12:57:23 25-03-2026

Гость (18:23:28 24-03-2026) А что у вас собирать - то? Вам не известно, что в Алт.кр... Во -первых жкх должна спрашивать с должников ане увеличивать из-за долгов и своих хотелок людям- тем более что жкх действительно свою работу не делает а только собирает деньги- может и долги то потому что уже не все могут оплачивать ихние бесконечные хотелки.

Гость

18:18:38 24-03-2026

"Большинство сетей и значительная часть генерирующих объектов находятся в плохом состоянии. Это вызывает большие расходы на текущий ремонт и содержание, что отражается на стоимости коммунальных услуг для всех потребителей. В этой ситуации меры необходимо принять срочно», — сказала она"--------------------Для этого надо не воровать и закончить войну, эту не на сытную утробу.

Гость

08:23:36 25-03-2026

Гость (18:18:38 24-03-2026) "Большинство сетей и значительная часть генерирующих объекто... АпполитЫчно рассуждаете

