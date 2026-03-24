НОВОСТИОбщество

Россиянам рассказали о справке, которая поможет повысить пенсию

Особенно важно проверить данные тем, кто работал в 1990-е

24 марта 2026, 15:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Ключевой документ для оценки пенсионных прав — справка об их размере из Социального фонда России (СФР), сообщила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова‑Швец в беседе с агентством "Прайм". Этот документ помогает гражданам оценить свои пенсионные накопления, что имеет большое значение для многих.

«Россияне могут получить эту справку через портал "Госуслуги" или лично посетив отделение Соцфонда», — добавила эксперт.

Она также подчеркнула, что справка особенно актуальна для тех, кто работал в 1990-е годы.

Эксперт отметила, что в тот период часто встречались неофициальные трудовые отношения, задержки заработной платы и вынужденные неоплачиваемые отпуска, что создало проблемы для многих граждан при выходе на пенсию.

Ранее сообщалось, сколько лет трудового стажа нужно для максимальной пенсии.

Пенсия, пенсионер / Изображение сгенерировано

Комментарии 5

Avatar Picture
гость

15:41:29 24-03-2026

"Особенно важно проверить данные тем, кто работал в 1990-е"

Сейчас и выходят на пенсию, те кто работал в 90-е. И зачем брать справки?
Сначала пусть возьмут справку - "О необходимости этой справки" - она ведь не всем "особенно актуальна"

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:49:45 24-03-2026

Справка о чем? Если люди официально работали, то у них есть запись в трудовой книжке.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:48:04 24-03-2026

Гость (16:49:45 24-03-2026) Справка о чем? Если люди официально работали, то у них есть ... А если трудовая утеряна. В архивах о работающих фирмах в 90-е годы практически нет данных. Даже фото руководителя фирмы с губернатором не является доказательством - фото есть, а данных о фирме, с которой сотрудничала администрация края в 90-е годы - нет, от слова совсем. Из 4 фирм, где официально проработал 10 лет, (в одной из них директором 3 года), данные в архиве отсутствуют.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:16:37 25-03-2026

Гость (22:48:04 24-03-2026) А если трудовая утеряна. В архивах о работающих фирмах в 90-... Т.е. вы работали директором и не отчисляли? К кому тогда претензии? В 90-е мало кто отчислял в ПФ по факту действительных зарплат. За эти 90-е вообще проще было ввести какой-нибудь повышающий коэфициент. Люди же работали, и не они решали, сколько будет "по белому" и в "конверте".

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:41:08 25-03-2026

В 90-е работала, трудовая одна всю жизнь. Какие сведенья можно найти между строчек? Если пенсию назначают от какой-то мифической средней по стране зарплаты?О чём статья? Вброс для комментов? Не надейтесь, люди, только мошенники обзванивают, говорят, что нашли ваши "утерянные данные".

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров