Россиянам рассказали о справке, которая поможет повысить пенсию
Особенно важно проверить данные тем, кто работал в 1990-е
24 марта 2026, 15:30, ИА Амител
Ключевой документ для оценки пенсионных прав — справка об их размере из Социального фонда России (СФР), сообщила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова‑Швец в беседе с агентством "Прайм". Этот документ помогает гражданам оценить свои пенсионные накопления, что имеет большое значение для многих.
«Россияне могут получить эту справку через портал "Госуслуги" или лично посетив отделение Соцфонда», — добавила эксперт.
Она также подчеркнула, что справка особенно актуальна для тех, кто работал в 1990-е годы.
Эксперт отметила, что в тот период часто встречались неофициальные трудовые отношения, задержки заработной платы и вынужденные неоплачиваемые отпуска, что создало проблемы для многих граждан при выходе на пенсию.
15:41:29 24-03-2026
Сейчас и выходят на пенсию, те кто работал в 90-е. И зачем брать справки?
Сначала пусть возьмут справку - "О необходимости этой справки" - она ведь не всем "особенно актуальна"
16:49:45 24-03-2026
Справка о чем? Если люди официально работали, то у них есть запись в трудовой книжке.
22:48:04 24-03-2026
Гость (16:49:45 24-03-2026) Справка о чем? Если люди официально работали, то у них есть ... А если трудовая утеряна. В архивах о работающих фирмах в 90-е годы практически нет данных. Даже фото руководителя фирмы с губернатором не является доказательством - фото есть, а данных о фирме, с которой сотрудничала администрация края в 90-е годы - нет, от слова совсем. Из 4 фирм, где официально проработал 10 лет, (в одной из них директором 3 года), данные в архиве отсутствуют.
08:16:37 25-03-2026
Гость (22:48:04 24-03-2026) А если трудовая утеряна. В архивах о работающих фирмах в 90-... Т.е. вы работали директором и не отчисляли? К кому тогда претензии? В 90-е мало кто отчислял в ПФ по факту действительных зарплат. За эти 90-е вообще проще было ввести какой-нибудь повышающий коэфициент. Люди же работали, и не они решали, сколько будет "по белому" и в "конверте".
08:41:08 25-03-2026
В 90-е работала, трудовая одна всю жизнь. Какие сведенья можно найти между строчек? Если пенсию назначают от какой-то мифической средней по стране зарплаты?О чём статья? Вброс для комментов? Не надейтесь, люди, только мошенники обзванивают, говорят, что нашли ваши "утерянные данные".