Особенно важно проверить данные тем, кто работал в 1990-е

24 марта 2026, 15:30, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ключевой документ для оценки пенсионных прав — справка об их размере из Социального фонда России (СФР), сообщила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова‑Швец в беседе с агентством "Прайм". Этот документ помогает гражданам оценить свои пенсионные накопления, что имеет большое значение для многих.

«Россияне могут получить эту справку через портал "Госуслуги" или лично посетив отделение Соцфонда», — добавила эксперт.

Она также подчеркнула, что справка особенно актуальна для тех, кто работал в 1990-е годы.

Эксперт отметила, что в тот период часто встречались неофициальные трудовые отношения, задержки заработной платы и вынужденные неоплачиваемые отпуска, что создало проблемы для многих граждан при выходе на пенсию.

