Минфин предложил отслеживать переводы между физлицами через ИНН
Особое внимание — к систематическим поступлениям, скрывающим доходы от услуг и аренды
24 марта 2026, 14:28, ИА Амител
Минфин подготовил законопроект, расширяющий контроль за переводами между физическими лицами. Документ предусматривает обмен данными между Федеральной налоговой службой и Банком России, пишут "Ведомости".
Сейчас значительный объем доходов граждане получают в виде безналичных переводов, которые формально могут считаться безвозмездными и не облагаться налогом. Однако под такими транзакциями часто скрываются платежи за услуги или аренду.
Законопроект предлагает создать систему регулярного обмена данными. ФНС будет передавать ЦБ информацию об открытии и закрытии счетов физлиц, о банковских картах и электронных кошельках, а также о категориях доходов граждан. Формат и периодичность обмена определят отдельным соглашением.
Ключевым идентификатором станет ИНН. Банки и другие участники финансового рынка обязаны будут передавать информацию о счетах и операциях с привязкой к номеру налогоплательщика.
Это позволит связать данные о доходах одного человека в разных системах и выявлять случаи систематического получения доходов, не отраженных в налоговой отчетности.
14:39:22 24-03-2026
просто все уйдут в наличку …
18:32:24 24-03-2026
Шинник (14:39:22 24-03-2026) просто все уйдут в наличку …... Перекроют нал
17:14:21 24-03-2026
Какая глупость, а вы докажите что я платила за услугу, а не в долг деньги дала или подарила, мои деньги кому хочу тому и перевожу.
17:21:19 24-03-2026
Чем дальше, тем глубже суют нос в наши карманы!
17:56:16 24-03-2026
Воры боятся, что других будет больше денег?
18:17:47 24-03-2026
упыри никак не нажрутся...