Минфин предложил отслеживать переводы между физлицами через ИНН

Особое внимание — к систематическим поступлениям, скрывающим доходы от услуг и аренды

24 марта 2026, 14:28, ИА Амител

Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Минфин подготовил законопроект, расширяющий контроль за переводами между физическими лицами. Документ предусматривает обмен данными между Федеральной налоговой службой и Банком России, пишут "Ведомости".

Сейчас значительный объем доходов граждане получают в виде безналичных переводов, которые формально могут считаться безвозмездными и не облагаться налогом. Однако под такими транзакциями часто скрываются платежи за услуги или аренду.

Законопроект предлагает создать систему регулярного обмена данными. ФНС будет передавать ЦБ информацию об открытии и закрытии счетов физлиц, о банковских картах и электронных кошельках, а также о категориях доходов граждан. Формат и периодичность обмена определят отдельным соглашением.

Ключевым идентификатором станет ИНН. Банки и другие участники финансового рынка обязаны будут передавать информацию о счетах и операциях с привязкой к номеру налогоплательщика.

Это позволит связать данные о доходах одного человека в разных системах и выявлять случаи систематического получения доходов, не отраженных в налоговой отчетности.

Комментарии 6

Шинник

14:39:22 24-03-2026

просто все уйдут в наличку …

Гость

18:32:24 24-03-2026

Шинник (14:39:22 24-03-2026) просто все уйдут в наличку …... Перекроют нал

Ответить
Гость

17:14:21 24-03-2026

Какая глупость, а вы докажите что я платила за услугу, а не в долг деньги дала или подарила, мои деньги кому хочу тому и перевожу.

Юс

17:21:19 24-03-2026

Чем дальше, тем глубже суют нос в наши карманы!

гость

17:56:16 24-03-2026

Воры боятся, что других будет больше денег?

Гость

18:17:47 24-03-2026

упыри никак не нажрутся...

