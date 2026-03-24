Пенсионерам могут запретить получать звонки из-за рубежа

Мера входит в пакет антимошеннических поправок, который сейчас готовят ко второму чтению в Госдуме

24 марта 2026, 13:05, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России рассматривается инициатива ввести запрет на входящие звонки из-за рубежа на стационарные телефоны, используемые пенсионерами старше 60 лет, — эта мера входит в пакет антимошеннических поправок, который сейчас готовится ко второму чтению в Государственной Думе, сообщает Forbes.

Ранее в документе предлагалось пойти дальше и полностью блокировать все международные входящие вызовы, пока абонент лично не уведомит оператора о своем желании принимать такие звонки.

При этом для россиян младше 60 лет планируется предусмотреть возможность добровольно активировать аналогичный самозапрет на международные звонки — причем как для мобильной, так и для фиксированной связи. При этом звонки из стран Союзного государства под действие запрета не попадут.

Помимо этого, законопроект предусматривает ограничения для несовершеннолетних в части получения СМС-кодов, необходимых для подтверждения аутентификации — такая опция будет доступна только в том случае, если родители специально свяжутся с оператором и разрешат ребенку получать подобные сообщения.

Кроме того, в рамках предлагаемых изменений соцсети и другие информационные ресурсы будут обязаны проверять, действительно ли номер телефона, с которого осуществляется попытка входа в аккаунт, принадлежит ребенку. Также правительство получит право самостоятельно определять правила доступа к контенту, предназначенному для детей и взрослых.

Ранее одиноких пенсионеров предложили освободить от оплаты ЖКУ. Пожилые люди старше 70 лет тратят на базовые нужды до 80% своих доходов.