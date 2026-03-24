Пенсионерам могут запретить получать звонки из-за рубежа
Мера входит в пакет антимошеннических поправок, который сейчас готовят ко второму чтению в Госдуме
24 марта 2026, 13:05, ИА Амител
В России рассматривается инициатива ввести запрет на входящие звонки из-за рубежа на стационарные телефоны, используемые пенсионерами старше 60 лет, — эта мера входит в пакет антимошеннических поправок, который сейчас готовится ко второму чтению в Государственной Думе, сообщает Forbes.
Ранее в документе предлагалось пойти дальше и полностью блокировать все международные входящие вызовы, пока абонент лично не уведомит оператора о своем желании принимать такие звонки.
При этом для россиян младше 60 лет планируется предусмотреть возможность добровольно активировать аналогичный самозапрет на международные звонки — причем как для мобильной, так и для фиксированной связи. При этом звонки из стран Союзного государства под действие запрета не попадут.
Помимо этого, законопроект предусматривает ограничения для несовершеннолетних в части получения СМС-кодов, необходимых для подтверждения аутентификации — такая опция будет доступна только в том случае, если родители специально свяжутся с оператором и разрешат ребенку получать подобные сообщения.
Кроме того, в рамках предлагаемых изменений соцсети и другие информационные ресурсы будут обязаны проверять, действительно ли номер телефона, с которого осуществляется попытка входа в аккаунт, принадлежит ребенку. Также правительство получит право самостоятельно определять правила доступа к контенту, предназначенному для детей и взрослых.
Ранее одиноких пенсионеров предложили освободить от оплаты ЖКУ. Пожилые люди старше 70 лет тратят на базовые нужды до 80% своих доходов.
13:10:31 24-03-2026
КАК в "правовом государстве" процветает мошенничество???? и никакие псевдорегуляторы не повлияют на процветание афиризма!
13:11:06 24-03-2026
пенсионерами старше 60 лет , а те кто под новый пенсионный закон попал. не пенсионер, но до 65 работать
13:19:21 24-03-2026
То есть работать после 60 можно, а звонки принимать так ты недеесопосбен? Однако... А может, тогда и зп те, кто старше 60, будут отдавать, скажем, работодателю, чтобы он ею распоряжался? А то мошенники не дремлют.
13:25:13 24-03-2026
Может принять закон о запрете запретов. Молодых каждый день "разводят". Давайте уж идти до конца, всем всё запретить. Такого даже при СССР не было.((
13:32:51 24-03-2026
новости про инициаторов хоть не читай. кто- нибудь может объяснить мне, почему в 63, например, года, нужно работать, а звонки получать нельзя?! это раз. второе: а если у такого человека дети или внуки живут за рубежом, то как с ними общаться, если нет других средств связи?
13:39:33 24-03-2026
Вы разве не поняли логику депутатов и к чему всё идёт? Если ваши дети живут не в союзном государстве, то они предатели, а вы родитель предателей.
Вы разве не поняли логику депутатов и к чему всё идёт? Если ваши дети живут не в союзном государстве, то они предатели, а вы родитель предателей.
14:21:04 24-03-2026
союзному государству даром не нать таких союзников потому что у Беларуси - все хорошо
союзному государству даром не нать таких союзников потому что у Беларуси - все хорошо
18:05:24 24-03-2026
Так тогда депутаты и чиновники поголовно предатели.
13:34:12 24-03-2026
Лично мне, после того как я перестал обновлять по настойчивому предложению банка персональные данные, мошенники перестали звонить. Лишь иногда звонят мошенники из Ростелекома с предложением навязать не нужные мне услуги.
14:04:31 24-03-2026
то есть отцу 65 лет, и он не сможет больше общаться по телефону с братом из германии? Спасибо за заботу увАжаемые.
14:26:00 24-03-2026
С братом с окраины тоже не сможет пообщаться. Может не благодарить.
15:49:39 24-03-2026
Брата нет, есть дядька троюродный, вот только он тоже против происходящего, и реалии совсем не такие как тебе по тв показывают, нету там жажды войны и фашиста. Не без оных конечно, но и у нас дерьма хватает. Везде есть люди а есть твари, и приравнивать нечего.
14:13:03 24-03-2026
Депутатам в возрасте старше 60-ти лет надо запретить разрабатывать и принимать законы. Вот это будет дело!
14:59:59 24-03-2026
у нас половина родни близкой в Германии и на Кипре, бабуля созванивается каждый день!!!
16:48:02 24-03-2026
Твоя родня работает на заводах, где Таурусы делают для окраины?
17:22:29 24-03-2026
Дурдом, наказывают не мошенников, наказывают добропорядочных граждан, у мошенников в этой стране прав больше.
18:07:11 24-03-2026
Надо запретить старше 60 лет работать.
19:15:42 24-03-2026
Самое интересное,несколько раз звонили жулики и при пробитие номера почему то он всегда оказывался российским
09:40:49 25-03-2026
После 60 лет престарелым надо выдавать бесплатно лекарство. От жизни. Одна таблетка, нет проблем.
13:06:32 25-03-2026
Огласите весь список- что запретят пенсионерам в ближайшее время.