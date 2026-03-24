В санатории "Родник Алтая" продолжают внедрять бережливые практики

Успешные решения проекта "Производительность труда" распространяют на другие процессы

24 марта 2026, 14:00, ИА Амител

"Родник Алтая" / Фото с сайта ООО "Санаторий "Родник Алтая"

Санаторий "Родник Алтая" в 2026 году продолжает работу по повышению качества сервиса и эффективности процессов. В здравнице тиражируют решения, которые показали результат в 2025 году в рамках федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Работа проходила при поддержке экспертов АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда". После завершения пилотного этапа в прошлом году санаторий перешел к следующему этапу — масштабированию изменений на другие направления.

Какие процессы улучшают сейчас?

В здравнице уже приступили к реализации плана на 2026 год. Он охватывает ключевые направления работы — размещение гостей, организацию питания и лечебные услуги.

Сейчас специалисты анализируют загрузку сотрудников. Уже составили график диагностики и хронометража работы горничных, менеджеров и технического персонала.

Часть решений уже внедрили. За счет совмещения процедур удалось освободить кабинеты и увеличить доступность медицинской помощи. Также пересмотрели режим завтрака, чтобы снизить нагрузку на сотрудников и сделать обслуживание более удобным для гостей.

По словам генерального директора Анны Бесединой, команда продолжает обучение сотрудников и внедряет инструменты повышения эффективности.

«В четвертом квартале 2025 года был составлен план мероприятий на 2026 год по охвату ключевых потоков, где мы решили тиражировать удачные решения на другие процессы в таких направлениях, как размещение, питание и лечение. Кроме того, продолжаем обучение сотрудников, в том числе и с использованием платформы производительность.рф», — отметила Анна Беседина.

Что изменили в 2025 году?

Пилотный этап проекта завершили в 2025 году. В качестве основного направления выбрали обслуживание гостей, проживающих в номерах категории "Стандарт". Специалисты детально разобрали все этапы пребывания — от заселения до медицинских процедур и питания.

Анализ показал узкие места, которые влияли на качество сервиса. В первую очередь речь шла об очередях при регистрации и приеме у специалистов, а также избыточный объем отходов в службе питания.

После внедрения инструментов бережливого производства сократили время обслуживания одного гостя, снизили количество очередей, а медицинские специалисты стали проводить больше процедур в течение дня. Важным итогом стало высвобождение и перераспределение десяти штатных единиц. Оптимизация позволила снизить нагрузку на сотрудников и повысить общую эффективность работы санатория.