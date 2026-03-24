Жильцы девятиэтажки в Новосибирске получили огромные долги по капремонту за 12 лет

Люди платили взносы годами, но после передачи спецсчета фонду на каждую квартиру начислили по 50–55 тысяч рублей

24 марта 2026, 14:30, ИА Амител

Территория дома на ул. Промышленной, 4 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Новосибирске жильцы панельной девятиэтажки на улице Переездной столкнулись с неожиданной проблемой: после смены ЖСК на управляющую компанию они получили квитанции с огромными долгами по капремонту за 12 лет. Об этой ситуации жители рассказали изданию "КП‑Новосибирск".

Дом, построенный 50 лет назад на кооперативных началах, все это время обслуживался ЖСК. Каждые два года жильцы переизбирали председателя, но ситуация обострилась с приходом руководителя в 2017 году. Поначалу он учитывал мнение собственников, а затем перестал отчитываться перед ними и начал принимать решения единолично.

Председатель установил себе зарплату в 100 тысяч рублей, назначил жену бухгалтером, а на должности сантехника, электрика и дворника взял своих знакомых. Ежемесячные сборы на текущий ремонт составляли 250–300 тысяч рублей, при этом половина средств уходила на зарплаты его семье и приятелям.

В 2023 году жильцы провели собрание и переизбрали председателя, однако тот подделал подписи и в мае 2024‑го сохранил свои полномочия. После обращения в суд, спустя девять месяцев разбирательств, он признал фальсификацию, и суд отстранил его от управления домом.

С 2014 года взносы на капремонт собирались на специальном счете. При новом председателе был проведен ремонт протекающей крыши: нашли подрядчика и провели голосование среди жильцов. Затем собственники сменили ЖСК на управляющую компанию, и с августа по октябрь рабочие отремонтировали кровлю девятиэтажки за 7 миллионов рублей.

10 декабря мэрия Новосибирска постановила передать спецсчет в управление Фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области — в соответствии с законом. С 1 января 2026 года счет перешел фонду, а 5 февраля жильцы получили квитанции, где на каждую квартиру начислили по 50–55 тысяч рублей долга за последние 12 лет.

Пенсионеры, составляющие большинство жителей дома, были в шоке. Фонд модернизации подтвердил правильность начислений. По его данным, никто не передавал информацию о начислениях на спецсчете.

После обращения жильцов и предоставления документов о проведенном ремонте крыши фонд сделал перерасчет — в марте суммы сократились до 20–22 тысяч рублей на квартиру. Бывший председатель закрыла спецсчет в банке и перевела фонду более 3,6 миллиона рублей.

Этих средств должно было хватить для полного погашения долгов, но фонд потребовал акты приема‑передачи средств. Оформить их невозможно: ЖСК ликвидировано, а доступа к данным у жильцов и бывшего председателя нет. При этом сам фонд модернизации, будучи текущим оператором спецсчета, отказывается запрашивать необходимые сведения. Жильцы направили жалобы в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру Новосибирской области.

Член попечительского совета при Фонде модернизации ЖКХ Сергей Аверьяскин пообещал разобраться в ситуации. По его словам, проблема может быть связана с утратой части информации в ЖСК. Он предложил собрать данные об оплатах непосредственно у жильцов — такую информацию могут предоставить системы биллинга.

Новосибирский адвокат Михаил Спиридонов прокомментировал ситуацию с юридической точки зрения. Он напомнил, что срок исковой давности составляет три года. При судебном взыскании жильцы вправе ссылаться на этот срок, и задолженность могут взыскать только за последние три года.

Кроме того, если у собственников есть подтверждения об оплате взносов, они могут оспорить начисленные долги — ответственность за ошибки или упущения ЖСК не должна ложиться на добросовестно плативших жильцов.

