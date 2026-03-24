Под Новосибирском продавщица вскрыла более 700 лотерейных билетов и ничего не выиграла

24 марта 2026, 14:20, ИА Амител

Лотерея, выигрыш / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Новосибирской области перед судом предстанет продавец лотерейных билетов, обвиняемая в присвоении средств после вскрытия сотен билетов. По данным следствия, ущерб превысил 250 тысяч рублей, пишет "Прецедент Новосибирск".

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, жительница Мошковского района работала с билетами "Столото" с июня по август 2025 года. В этот период она вскрывала защитный слой на лотереях, рассчитывая найти выигрыш.

Всего, по материалам дела, было повреждено 704 билета. При этом выигрышных среди них не оказалось. Общая сумма причиненного ущерба составила 250 870 рублей, что квалифицируется как крупный размер.

«Женщине предъявлено обвинение по части 3 статьи 160 УК РФ — присвоение или растрата. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 250 870 рублей, что является крупным размером. Судебное заседание по данному делу назначено на 30 марта», — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее в Бийске продавщица лотереек украла 200 тыс. рублей и потратила на лотерейки. Выигрыш забирала из кассы и выбрасывала использованные билеты.

Гость

14:23:36 24-03-2026

Выигрывает каждый второй билет говорили они...

Гость

16:23:26 24-03-2026

Гость (14:23:36 24-03-2026) Выигрывает каждый второй билет говорили они...... У нее были каждый первый.

Гость

14:30:54 24-03-2026

Все, что нужно знать о лотереях

Гость

14:32:47 24-03-2026

Гость (14:30:54 24-03-2026) Все, что нужно знать о лотереях...
О выигрышах в лотерею!

Гость

14:32:01 24-03-2026

Вот это очень похоже на правду. А то нафантазируют токарей и швей выигрывающих по 100 000 000

Вот это очень похоже на правду. А то нафантазируют токарей и швей выигрывающих по 100 000 000

Гость

14:40:30 24-03-2026

хороша реклама... но лохи не купятся .. они все равно будут скупать эти бумажки

гость

14:47:43 24-03-2026

еще одна лохушка повелась

Гость

15:28:11 24-03-2026

Видимо не от хорошей жизни женщина пошла на это. Ну главное, из этой статьи выходит, что все лотереи сплошной 100% лохотрон - 704 билета и ни копейки выигрыша.

да уж

17:59:33 24-03-2026

Спасибо надо женщине сказать. И почем там эти билеты у ворюг, что ей такую сумму приписали?

Гость

20:50:29 24-03-2026

До последнего надеялась отыграться

Гость

06:11:37 25-03-2026

а напечатать 704 билета на дешевой бумаге точно стоит 250 000?

