Под Новосибирском продавщица вскрыла более 700 лотерейных билетов и ничего не выиграла

24 марта 2026, 14:20, ИА Амител

Лотерея, выигрыш / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Новосибирской области перед судом предстанет продавец лотерейных билетов, обвиняемая в присвоении средств после вскрытия сотен билетов. По данным следствия, ущерб превысил 250 тысяч рублей, пишет "Прецедент Новосибирск".

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, жительница Мошковского района работала с билетами "Столото" с июня по август 2025 года. В этот период она вскрывала защитный слой на лотереях, рассчитывая найти выигрыш.

Всего, по материалам дела, было повреждено 704 билета. При этом выигрышных среди них не оказалось. Общая сумма причиненного ущерба составила 250 870 рублей, что квалифицируется как крупный размер.

«Женщине предъявлено обвинение по части 3 статьи 160 УК РФ — присвоение или растрата. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 250 870 рублей, что является крупным размером. Судебное заседание по данному делу назначено на 30 марта», — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее в Бийске продавщица лотереек украла 200 тыс. рублей и потратила на лотерейки. Выигрыш забирала из кассы и выбрасывала использованные билеты.