Под Новосибирском продавщица вскрыла более 700 лотерейных билетов и ничего не выиграла
Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 250 тысяч рублей
24 марта 2026, 14:20, ИА Амител
В Новосибирской области перед судом предстанет продавец лотерейных билетов, обвиняемая в присвоении средств после вскрытия сотен билетов. По данным следствия, ущерб превысил 250 тысяч рублей, пишет "Прецедент Новосибирск".
Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, жительница Мошковского района работала с билетами "Столото" с июня по август 2025 года. В этот период она вскрывала защитный слой на лотереях, рассчитывая найти выигрыш.
Всего, по материалам дела, было повреждено 704 билета. При этом выигрышных среди них не оказалось. Общая сумма причиненного ущерба составила 250 870 рублей, что квалифицируется как крупный размер.
«Женщине предъявлено обвинение по части 3 статьи 160 УК РФ — присвоение или растрата. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 250 870 рублей, что является крупным размером. Судебное заседание по данному делу назначено на 30 марта», — сообщили в надзорном ведомстве.
Ранее в Бийске продавщица лотереек украла 200 тыс. рублей и потратила на лотерейки. Выигрыш забирала из кассы и выбрасывала использованные билеты.
14:23:36 24-03-2026
Выигрывает каждый второй билет говорили они...
16:23:26 24-03-2026
Гость (14:23:36 24-03-2026) Выигрывает каждый второй билет говорили они...... У нее были каждый первый.
14:30:54 24-03-2026
Все, что нужно знать о лотереях
14:32:47 24-03-2026
Гость (14:30:54 24-03-2026) Все, что нужно знать о лотереях...
О выигрышах в лотерею!
14:32:01 24-03-2026
Вот это очень похоже на правду. А то нафантазируют токарей и швей выигрывающих по 100 000 000
14:40:30 24-03-2026
хороша реклама... но лохи не купятся .. они все равно будут скупать эти бумажки
14:47:43 24-03-2026
еще одна лохушка повелась
15:28:11 24-03-2026
Видимо не от хорошей жизни женщина пошла на это. Ну главное, из этой статьи выходит, что все лотереи сплошной 100% лохотрон - 704 билета и ни копейки выигрыша.
17:59:33 24-03-2026
Спасибо надо женщине сказать. И почем там эти билеты у ворюг, что ей такую сумму приписали?
20:50:29 24-03-2026
До последнего надеялась отыграться
06:11:37 25-03-2026
а напечатать 704 билета на дешевой бумаге точно стоит 250 000?