Эксперт: клещи-мутанты хиаломма могут бегать за людьми со скоростью муравья

Эти клещи буквально охотятся на людей — и вместе с тем несут угрозу распространения Конго‑Крымской геморрагической лихорадки

24 марта 2026, 14:48, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ Вадим Марьинский в беседе с "Москвой 24" рассказал о распространении в России клещей вида Hyalomma (хиаломма), которых в СМИ нередко называют клещами‑мутантами. 

По словам эксперта, эти членистоногие отличаются от привычных иксодовых клещей стилем охоты: они способны преследовать жертву, ориентируясь на вибрации почвы, и могут бежать за человеком со скоростью муравья.

Клещи вида Hyalomma крупнее обычных, и представляют серьезную опасность — они являются переносчиками Крымской (Конго‑Крымской) геморрагической лихорадки.

Марьинский подчеркнул, что меры защиты от хиаломмы в целом такие же, как и от других иксодовых клещей. Несмотря на распространенное мнение о том, что эти клещи якобы не реагируют на репелленты, это не совсем верно — из‑за высокой подвижности насекомые быстрее перемещаются и могут преодолеть узкую полоску обработанной поверхности. 

Чтобы обеспечить полноценную защиту, эксперт рекомендует использовать репелленты для обработки всей одежды и обуви, надевать высокие ботинки, а также заправлять штаны в носки. При обнаружении клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.

Ранее биолог Дмитрий Сафонов сообщал, что на юге России зафиксированы случаи появления клещей Hyalomma. В отличие от обычных клещей, они не прячутся в траве, а активно преследуют человека — такая охотничья стратегия для членистоногих необычна. 

Эти клещи действительно ведут себя как настоящие "охотники" и несут угрозу распространения возбудителей Конго‑Крымской геморрагической лихорадки.

Клещ / Изображение сгенерировано

Роспотребнадзор: клещевым энцефалитом можно заразиться без укуса кровососа

Заболеть можно при употреблении продукта, который есть в каждом доме
Комментарии 5

Гаргантюа Петрович

14:59:41 24-03-2026

Страшней клещей мутантов, могут быть только эксперты-мутанты)

Гость

15:44:20 24-03-2026

А я могу от бегущего со скоростью муравья клеща-мутанта ускакать со скоростью кузнечика!

Гость

16:12:27 24-03-2026

Гость (15:44:20 24-03-2026) А я могу от бегущего со скоростью муравья клеща-мутанта уска... но если споткнешься он тебе ребра переломает:)

Гость

16:57:04 24-03-2026

сверху дроны в кустах клещи-мутанты в подвалах вирусы мутации ковида -чуете какое будущее наклевывается человечеству?

Гость

22:56:38 24-03-2026

Гость (16:57:04 24-03-2026) сверху дроны в кустах клещи-мутанты в подвалах вирусы мутаци...
Надо было помирать ещё в ковид

