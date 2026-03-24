Эксперт: клещи-мутанты хиаломма могут бегать за людьми со скоростью муравья
Эти клещи буквально охотятся на людей — и вместе с тем несут угрозу распространения Конго‑Крымской геморрагической лихорадки
24 марта 2026, 14:48, ИА Амител
Сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ Вадим Марьинский в беседе с "Москвой 24" рассказал о распространении в России клещей вида Hyalomma (хиаломма), которых в СМИ нередко называют клещами‑мутантами.
По словам эксперта, эти членистоногие отличаются от привычных иксодовых клещей стилем охоты: они способны преследовать жертву, ориентируясь на вибрации почвы, и могут бежать за человеком со скоростью муравья.
Клещи вида Hyalomma крупнее обычных, и представляют серьезную опасность — они являются переносчиками Крымской (Конго‑Крымской) геморрагической лихорадки.
Марьинский подчеркнул, что меры защиты от хиаломмы в целом такие же, как и от других иксодовых клещей. Несмотря на распространенное мнение о том, что эти клещи якобы не реагируют на репелленты, это не совсем верно — из‑за высокой подвижности насекомые быстрее перемещаются и могут преодолеть узкую полоску обработанной поверхности.
Чтобы обеспечить полноценную защиту, эксперт рекомендует использовать репелленты для обработки всей одежды и обуви, надевать высокие ботинки, а также заправлять штаны в носки. При обнаружении клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.
Ранее биолог Дмитрий Сафонов сообщал, что на юге России зафиксированы случаи появления клещей Hyalomma. В отличие от обычных клещей, они не прячутся в траве, а активно преследуют человека — такая охотничья стратегия для членистоногих необычна.
Эти клещи действительно ведут себя как настоящие "охотники" и несут угрозу распространения возбудителей Конго‑Крымской геморрагической лихорадки.
