В Барнауле родился "юбилейный", 500-й ребенок с начала 2026 года

Новорожденную девочку назвали Ева

24 марта 2026, 13:52, ИА Амител

Родители 500-го ребенка в Барнауле / Фото: ЗАГС Барнаула

В отделе ЗАГС № 4 города Барнаула состоялась знаменательная церемония. Здесь зарегистрировали 500-го ребенка, появившегося на свет с начала 2026 года. Счастливой "юбилейной" новорожденной оказалась девочка по имени Ева, которая родилась в семье Михаила и Елены Старченко.

Для получения первого в жизни официального документа — свидетельства о рождении — родители прибыли в ЗАГС всей семьей. Сотрудники учреждения организовали для них торжественную церемонию.

Помимо основного документа, семье вручили поздравительный адрес от губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Персонал ЗАГСа от всей души поздравил новоиспеченных родителей с радостным и значимым событием в их жизни.

Ранее бийские медики "за несколько минут" приняли роды в салоне автомобиля скорой помощи. На свет появился мальчик, который сразу закричал.



