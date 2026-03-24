В Барнауле родился "юбилейный", 500-й ребенок с начала 2026 года

Новорожденную девочку назвали Ева

24 марта 2026, 13:52, ИА Амител

Родители 500-го ребенка в Барнауле / Фото: ЗАГС Барнаула
В отделе ЗАГС № 4 города Барнаула состоялась знаменательная церемония. Здесь зарегистрировали 500-го ребенка, появившегося на свет с начала 2026 года. Счастливой "юбилейной" новорожденной оказалась девочка по имени Ева, которая родилась в семье Михаила и Елены Старченко.

Для получения первого в жизни официального документа — свидетельства о рождении — родители прибыли в ЗАГС всей семьей. Сотрудники учреждения организовали для них торжественную церемонию.

Помимо основного документа, семье вручили поздравительный адрес от губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Персонал ЗАГСа от всей души поздравил новоиспеченных родителей с радостным и значимым событием в их жизни.

Ранее бийские медики "за несколько минут" приняли роды в салоне автомобиля скорой помощи. На свет появился мальчик, который сразу закричал.

Комментарии 6

Гость

14:02:40 24-03-2026

А в Союзе настоящие адреса вручали. Вместе с ключами на этот адрес. Поэтому и рождаемость побольше была, т к. крыша над головой давала уверенность в завтрашнем дне.
А поздравительный адрес даёт уверенность просто в дне, на котором Алтайский край находится и скоро пробьёт его.

гость

14:20:00 24-03-2026

Гость (14:02:40 24-03-2026) А в Союзе настоящие адреса вручали. Вместе с ключами на этот... чушь какая то бессвязная

Гость

14:27:42 24-03-2026

Гость (14:02:40 24-03-2026) А в Союзе настоящие адреса вручали. Вместе с ключами на этот... ага . догоняли и еще по три раза вручали. халявы и тогда не было ни разу.

Гость

14:41:03 24-03-2026

Гость (14:02:40 24-03-2026) А в Союзе настоящие адреса вручали. Вместе с ключами на этот... какая больная фантазия

гость

18:02:46 24-03-2026

Поздравляем молодых родителей! Здоровья им и девочке!

Гость

00:19:35 25-03-2026

Сейчас столько Ев стало что одна верхом на другой будут

