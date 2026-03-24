В Барнауле родился "юбилейный", 500-й ребенок с начала 2026 года
Новорожденную девочку назвали Ева
24 марта 2026, 13:52, ИА Амител
В отделе ЗАГС № 4 города Барнаула состоялась знаменательная церемония. Здесь зарегистрировали 500-го ребенка, появившегося на свет с начала 2026 года. Счастливой "юбилейной" новорожденной оказалась девочка по имени Ева, которая родилась в семье Михаила и Елены Старченко.
Для получения первого в жизни официального документа — свидетельства о рождении — родители прибыли в ЗАГС всей семьей. Сотрудники учреждения организовали для них торжественную церемонию.
Помимо основного документа, семье вручили поздравительный адрес от губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Персонал ЗАГСа от всей души поздравил новоиспеченных родителей с радостным и значимым событием в их жизни.
Ранее бийские медики "за несколько минут" приняли роды в салоне автомобиля скорой помощи. На свет появился мальчик, который сразу закричал.
14:02:40 24-03-2026
А в Союзе настоящие адреса вручали. Вместе с ключами на этот адрес. Поэтому и рождаемость побольше была, т к. крыша над головой давала уверенность в завтрашнем дне.
А поздравительный адрес даёт уверенность просто в дне, на котором Алтайский край находится и скоро пробьёт его.
14:20:00 24-03-2026
Гость (14:02:40 24-03-2026) А в Союзе настоящие адреса вручали. Вместе с ключами на этот... чушь какая то бессвязная
14:27:42 24-03-2026
Гость (14:02:40 24-03-2026) А в Союзе настоящие адреса вручали. Вместе с ключами на этот... ага . догоняли и еще по три раза вручали. халявы и тогда не было ни разу.
14:41:03 24-03-2026
Гость (14:02:40 24-03-2026) А в Союзе настоящие адреса вручали. Вместе с ключами на этот... какая больная фантазия
18:02:46 24-03-2026
Поздравляем молодых родителей! Здоровья им и девочке!
00:19:35 25-03-2026
Сейчас столько Ев стало что одна верхом на другой будут