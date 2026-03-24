Почти 12 тонн томатов не пустили в Алтайский край из Казахстана

Завозные овощи не смогли пройти фитосанитарный контроль

24 марта 2026, 15:48, ИА Амител

Проверка / Таможня / Грузовики / Граница / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
В Алтайском крае не допустили к ввозу крупную партию томатов из Казахстана. Почти 12 тонн продукции вернули отправителю из-за нарушений в сопроводительных документах.

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, несоответствия выявили в Кулундинском районе при проверке партии свежих овощей. Общий вес груза составил 11,8 тонны.

«В фитосанитарном сертификате указан номер транспортного средства, который не соответствовал фактическому номеру данного транспортного средства. Фитосанитарный сертификат признан недействительным», — уточнили в ведомстве.

В связи с выявленными нарушениями ввоз продукции на территорию региона был запрещен. Партия томатов возвращена отправителю.

Напомним, 19 марта сотрудники Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай выявили нарушения фитосанитарного законодательства при ввозе партии свежих томатов в Кулундинском районе. На территорию РФ пытались ввезти 18 тонн томатов из Казахстана.

Комментарии 3

Гость

15:58:02 24-03-2026

Интересно, а томаты которые возделывают на химии китайские гастарбайтеры на тепличных плантациях Братска проходят такой контроль? Те томаты вообще не томаты а химические мутанты.

Гость

08:01:01 25-03-2026

Гость (15:58:02 24-03-2026) Интересно, а томаты которые возделывают на химии китайские г... А причем здесь Братск? У нас томаты из своих теплиц.

Гость

11:25:06 25-03-2026

Гость (08:01:01 25-03-2026) А причем здесь Братск? У нас томаты из своих теплиц.... Из "своих" теплиц только огурцы, и то все в Новосиб уходят.

