Обновление Windows 11 отрезало приложения Microsoft от интернета
Пользователи жаловались на сбои в PowerPoint, Word и Windows Store
24 марта 2026, 16:10, ИА Амител
Корпорация Microsoft сообщила об ошибке, из-за которой многие приложения в Windows 11 потеряли доступ к интернету. Причиной стало обновление, выпущенное в марте 2026 года, сообщает E1.ru.
Пользователи жаловались, что программы Microsoft — PowerPoint, Word, Windows Store и другие — перестали получать информацию через Сеть, хотя остальные приложения работали нормально.
В ответ компания выпустила экстренное обновление KB5085516. В Microsoft пояснили, что оно устраняет "серьезные проблемы, влияющие на подключение к интернету в некоторых приложениях".
Апдейт не устанавливается автоматически. Чтобы его получить, нужно вручную проверить обновления в "Центре обновления Windows".
16:26:49 24-03-2026
перестало работать то чем и так ни кто не пользуется)))
08:42:33 25-03-2026
МинусАторы с вами несогласны ))
МинусАторы с вами несогласны ))
Есть ещё активные юзвери этого софта..