Обновление Windows 11 отрезало приложения Microsoft от интернета

Пользователи жаловались на сбои в PowerPoint, Word и Windows Store

24 марта 2026, 16:10, ИА Амител

Корпорация Microsoft сообщила об ошибке, из-за которой многие приложения в Windows 11 потеряли доступ к интернету. Причиной стало обновление, выпущенное в марте 2026 года, сообщает E1.ru.

Пользователи жаловались, что программы Microsoft — PowerPoint, Word, Windows Store и другие — перестали получать информацию через Сеть, хотя остальные приложения работали нормально.

В ответ компания выпустила экстренное обновление KB5085516. В Microsoft пояснили, что оно устраняет "серьезные проблемы, влияющие на подключение к интернету в некоторых приложениях".

Апдейт не устанавливается автоматически. Чтобы его получить, нужно вручную проверить обновления в "Центре обновления Windows".