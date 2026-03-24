Милонов ответил на критику Бони приглашением посетить Горловку

Предложение стало частью публичной дискуссии между сторонами и уже привлекло внимание общественности

24 марта 2026, 16:45, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов ответил на критику со стороны модели и телеведущей Виктории Бони. Он заявил "Газете.ru", что Боня живет в Монако и не понимает жизни простых людей в России.

Ранее Боня в своем посте в Instagram (владелец — компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) призвала отменить депутата Милонова. Она выразила недовольство его присутствием в Госдуме и задалась вопросом, сделал ли он что-то полезное за время своей работы.

Парламентарий в ответ выразил готовность организовать поездку для Бони в Горловку (ДНР), чтобы она могла увидеть, как живут обычные люди, и пообщаться с военными.

Милонов отметил, что Боня ведет жизнь, далекую от реальности, и что дискуссия с ней не имеет смысла. Он также предположил, что активность Бони связана с Великим постом.