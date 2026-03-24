Милонов ответил на критику Бони приглашением посетить Горловку
Предложение стало частью публичной дискуссии между сторонами и уже привлекло внимание общественности
24 марта 2026, 16:45, ИА Амител
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов ответил на критику со стороны модели и телеведущей Виктории Бони. Он заявил "Газете.ru", что Боня живет в Монако и не понимает жизни простых людей в России.
Ранее Боня в своем посте в Instagram (владелец — компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) призвала отменить депутата Милонова. Она выразила недовольство его присутствием в Госдуме и задалась вопросом, сделал ли он что-то полезное за время своей работы.
Парламентарий в ответ выразил готовность организовать поездку для Бони в Горловку (ДНР), чтобы она могла увидеть, как живут обычные люди, и пообщаться с военными.
Милонов отметил, что Боня ведет жизнь, далекую от реальности, и что дискуссия с ней не имеет смысла. Он также предположил, что активность Бони связана с Великим постом.
«Если у нее хватит мужества приехать с детьми пообщаться где-нибудь в районе Горловки, я с удовольствием забуду все ее слова. Я, правда, их и не помню. Скажу, что Виктория молодец, такая хорошая. Так что ждем ее в Горловке, в социальном центре реабилитации инвалидов», — подчеркнул Милонов.
17:22:12 24-03-2026
Милонов фигура. Кто такая Боня?
22:37:00 24-03-2026
Гость (17:22:12 24-03-2026) Милонов фигура. Кто такая Боня? ...
У вас весьма специфические вкусы 🤣
05:57:45 25-03-2026
задалась вопросом, сделал ли он что-то полезное за время своей работы. --- а у Вас есть ну хоть пара фактов о пользе Милонова?
18:04:31 24-03-2026
Хроника жизни паразитов, друг друга стоят.
19:17:05 24-03-2026
кто о чем, а милонов о горловке
22:36:23 24-03-2026
гость (19:17:05 24-03-2026) кто о чем, а милонов о горловке...
Он теперь всю жизнь будет хвастаться, что он там был (проездом)
19:31:35 24-03-2026
на ней конечно печати ставить негде, но ему ли ей морали читать