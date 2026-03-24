Юрист предупредил о штрафе до 250 тысяч рублей за мойку машины во дворе

Протирание стекол и фар тряпкой без химии нарушением не считается

24 марта 2026, 15:16, ИА Амител

Автомобиль / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Мойка машины во дворе может обернуться для автовладельца крупным штрафом. Об этом aif.ru рассказал адвокат Андрей Алешкин.

Первое основание — нарушение требований охраны окружающей среды. Смывая с кузова грязь, реагенты и токсичные вещества, автовладелец может нанести вред человеку, животным и растениям.

Штраф для граждан — от 2 до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 250 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Второе — нарушение санитарных норм. В этом случае гражданам грозит штраф до 1 тысячи рублей, должностным лицам — до 2 тысяч, юридическим — до 20 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

При этом протирание стекол, фар и номеров тряпкой без использования химических средств нарушением не считается.