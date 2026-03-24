Юрист предупредил о штрафе до 250 тысяч рублей за мойку машины во дворе
Протирание стекол и фар тряпкой без химии нарушением не считается
24 марта 2026, 15:16, ИА Амител
Мойка машины во дворе может обернуться для автовладельца крупным штрафом. Об этом aif.ru рассказал адвокат Андрей Алешкин.
Первое основание — нарушение требований охраны окружающей среды. Смывая с кузова грязь, реагенты и токсичные вещества, автовладелец может нанести вред человеку, животным и растениям.
Штраф для граждан — от 2 до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 250 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
Второе — нарушение санитарных норм. В этом случае гражданам грозит штраф до 1 тысячи рублей, должностным лицам — до 2 тысяч, юридическим — до 20 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
При этом протирание стекол, фар и номеров тряпкой без использования химических средств нарушением не считается.
15:33:09 24-03-2026
"Смывая с кузова грязь, реагенты и токсичные вещества, автовладелец может нанести вред человеку, животным и растениям."
Два вопроса: откуда на кузове появились реагенты и токсичные вещества? С улицы? Тогда второй вопрос: какой вред для улицы , если в нее возвращают то, что и так на ней валяется?
15:47:21 24-03-2026
Гость (15:33:09 24-03-2026) "Смывая с кузова грязь, реагенты и токсичные вещества, автов...
По классике - ЭТО ДРУГОЕ.
Главное - штраф. Стране так не хватает ваших финансовых вливаний...
16:32:08 24-03-2026
пусть сначала попробуют войти ко мне во двор что бы выписать штраф, у меня кавказец стометровку по ограде за 5 секунд делает.
00:17:35 25-03-2026
Гость (16:32:08 24-03-2026) пусть сначала попробуют войти ко мне во двор что бы выписать... Зачем вы так нарушаете межнациональное согласие?
16:37:45 24-03-2026
А за дождь который смывает грязь с авто тоже штраф платить?
17:07:00 24-03-2026
Гость (16:37:45 24-03-2026) А за дождь который смывает грязь с авто тоже штраф платить?... Ну пусть гавно с улиц (грязь, реагенты и токсичные вещества) и с твоего кавказца 9натуральное) в твоем дворе и остается.
18:44:01 24-03-2026
Гость (16:37:45 24-03-2026) А за дождь который смывает грязь с авто тоже штраф платить?... Да, самостоятельно каждый месяц!
16:42:16 24-03-2026
А когда-то я возле гостиницы Барнаул мыл машины, детскую копейку зарабатывал... Моек тогда и не было. Это так - ностальгия
22:58:48 24-03-2026
А чем "протирать" от "мыть" отличается? И можно ли мыть машину во дворе внутри кузова, НЕ смывая с кузова грязь, реагенты и токсичные вещества? Какие штрафы за протирание стекол и фар С ХИМИЕЙ? Или все это касается тех случаев, когда двор превращается в помывочную и на этом зарабатываются деньги?
00:18:13 25-03-2026
Это и без штрафа дурной тон
06:25:49 25-03-2026
В суде ещё надо будет доказать ущерб окружающей среде. Жаль, никто не оценивает ущерб от антиналеди которая обувь "растворяет".