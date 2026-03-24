Продуктовые ярмарки выходного дня пройдут в пригороде Барнаула 28 марта

Ярмарки будут работать с 09:00 до 14:00

24 марта 2026, 17:02, ИА Амител

Продовольственная ярмарка в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле 28 марта пройдут продуктовые ярмарки выходного дня. Торговые площадки развернут во всех районах города, сообщили в мэрии.

Горожане смогут приобрести мясо птицы, свинину и говядину, колбасные и рыбные деликатесы, а также яйца, растительное масло, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи и фрукты. Ярмарки будут работать с 09:00 до 14:00.

Площадки разместят по следующим адресам:

  • Железнодорожный район — сквер 60 лет СССР (у фонтана на пересечении улицы Молодежной и проспекта Красноармейского);
  • Индустриальный район — микрорайон Новосиликатный, улица Новосибирская, 16в;
  • Ленинский район — поселок Казенная Заимка, улица Кольцевая, 11а;
  • Октябрьский район — улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • Центральный район — село Лебяжье, улица Центральная, 65а, а также микрорайон Затон, улица Водников, 11.

гость

21:09:22 24-03-2026

А эти адреса с какого стали пригородом?

