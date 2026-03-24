Продуктовые ярмарки выходного дня пройдут в пригороде Барнаула 28 марта
Ярмарки будут работать с 09:00 до 14:00
24 марта 2026, 17:02, ИА Амител
Продовольственная ярмарка в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле 28 марта пройдут продуктовые ярмарки выходного дня. Торговые площадки развернут во всех районах города, сообщили в мэрии.
Горожане смогут приобрести мясо птицы, свинину и говядину, колбасные и рыбные деликатесы, а также яйца, растительное масло, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи и фрукты. Ярмарки будут работать с 09:00 до 14:00.
Площадки разместят по следующим адресам:
- Железнодорожный район — сквер 60 лет СССР (у фонтана на пересечении улицы Молодежной и проспекта Красноармейского);
- Индустриальный район — микрорайон Новосиликатный, улица Новосибирская, 16в;
- Ленинский район — поселок Казенная Заимка, улица Кольцевая, 11а;
- Октябрьский район — улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- Центральный район — село Лебяжье, улица Центральная, 65а, а также микрорайон Затон, улица Водников, 11.
21:09:22 24-03-2026
А эти адреса с какого стали пригородом?