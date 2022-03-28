Директор барнаульского детсада Happy Baby пытается оспорить приговор по делу об издевательствах над детьми

Алтайский краевой суд рассматривает дело, связанное со скандальным барнаульским детским садом Happy Baby. Об этом сообщает «Банкфакс».

Приговор по уголовному делу вынесли 27 декабря 2021 года. Директора детского сада признали виновной и назначили ей наказание в виде четырёх лет условно с испытательным сроком четыре года. Её также на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в образовательных учреждениях и педагогической деятельностью.

Четырёх воспитательниц приговорили к лишению свободы на срок от трёх до пяти лет условно, с испытательным сроком три года. Также в течение трёх лет им нельзя заниматься педагогической деятельностью.

Обе стороны дела оказались недовольны итоговым результатом. Неизвестно, что именно не устроило участников суда, однако рассмотрение апелляционных исков состоится 25 марта и 8 апреля.