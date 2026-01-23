Торт, танцы и императрица. Как в Барнауле отметили День студента
В АлтГУ было сладко и весело
23 января 2026, 16:10, ИА Амител
23 января, в преддверии Дня российского студенчества, который отмечается 25 января, в Алтайском государственном университете прошла большая праздничная программа.
По традиции событие состоялось на площадке перед корпусом "Д" (улица Димитрова, 66). Гостей праздника встречали аниматоры – Пушистик и Пряня, а также народный коллектив "Родники" с зажигательным танцем.
Позже на площадку прибыла сама императрица Елизавета Петровна в сопровождении сокольничих и флагоносцев. Вместе с ректором Сергеем Бочаровым они поздравили студентов с праздником. Учащиеся вуза много танцевали, поддерживая праздничную атмосферу, а после официальных поздравлений на мероприятии был вынесен огромный торт, которым угостили виновников торжества и всех желающих.
Как это было – в нашем фоторепортаже.
