До +30 и без осадков. О погоде в Алтайском крае 25 июля

Теплая и сухая погода установится в Алтайском крае 25 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю в светлое время суток температура составит +20...+25 градусов, по югу местами потеплеет до +30. Преимущественно без осадков. Ветер подует западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле термометры покажут +22...+24 градуса. Как и в целом по региону, преимущественно без осадков. Скорость ветра — до 9 м/с.