Дорогие барнаульские туалеты возмутили жителей Северодвинска
Горожанам не понравилось место, которое власти выбрали для установки кабинок
2 декабря 2022, 07:49, Илья Звягинцев
Жители Северодвинска оказались недовольны дорогими туалетами, которые городские власти закупили в Барнауле. Об этом сообщает ИА «Беломорканал».
Люди увидели, что один из привезённых туалетов разместили на Аллее молодёжи, что вызвало у горожан волну негодования, поскольку это место они сочли неудачным.
В мэрии пояснили, что это место временное, а в будущем кабинку перенесут в другое место, но и другое место удовлетворило не всех жителей города.
Напомним, что пять автономных туалетов власти Северодвинска закупили в Барнауле за 13 млн рублей.
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