Дорогие барнаульские туалеты возмутили жителей Северодвинска

Жители Северодвинска оказались недовольны дорогими туалетами, которые городские власти закупили в Барнауле. Об этом сообщает ИА «Беломорканал».

Люди увидели, что один из привезённых туалетов разместили на Аллее молодёжи, что вызвало у горожан волну негодования, поскольку это место они сочли неудачным.

В мэрии пояснили, что это место временное, а в будущем кабинку перенесут в другое место, но и другое место удовлетворило не всех жителей города.

Напомним, что пять автономных туалетов власти Северодвинска закупили в Барнауле за 13 млн рублей.