Дорогие барнаульские туалеты возмутили жителей Северодвинска

Горожанам не понравилось место, которое власти выбрали для установки кабинок

2 декабря 2022, 07:49, Илья Звягинцев

Жители Северодвинска оказались недовольны дорогими туалетами, которые городские власти закупили в Барнауле. Об этом сообщает ИА «Беломорканал».

Люди увидели, что один из привезённых туалетов разместили на Аллее молодёжи, что вызвало у горожан волну негодования, поскольку это место они сочли неудачным.

В мэрии пояснили, что это место временное, а в будущем кабинку перенесут в другое место, но и другое место удовлетворило не всех жителей города.

Напомним, что пять автономных туалетов власти Северодвинска закупили в Барнауле за 13 млн рублей.

Из Барнаула в Северодвинск доставили автономный туалет

Из Барнаула в Северодвинск доставили автономный туалет

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