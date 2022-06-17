Дожди, грозы и жара. Какой будет погода в Алтайском крае на выходных

Жаркая погода с грозами, дождями и порывистым ветром установится в Алтайском крае в ближайшие выходные. Об этом сообщается на сайте регионального Гидрометцентра. Также синоптики информируют о штормовом предупреждении, объявленном с 18 по 20 июня.

Какой будет погода в Алтайском крае и Барнауле в субботу, 18 июня?

Ночью в субботу жителей региона ждёт прохладная погода, термометры покажут +9...+14 градусов, местами дожди и грозы. В Барнауле также ожидается дождь. Ветер подует западный со скоростью 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днём в районах края воздух прогреется до +23...+28 градусов. В столице региона при этом будет немного прохладнее: до +25 градусов. На всей территории края дожди, возможны грозы. Ветер в светлое время суток также будет дуть западный, 6-11 м/с, местами с усилениями до 17 м/с.

Какой будет погода в Алтайском крае и Барнауле в воскресенье, 19 июня?

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до +9...+14 градусов. Ожидаются осадки, в том числе и грозы. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В светлое время суток погода будет не сильно отличаться от предыдущего дня: температура составит +24...+29 градусов (в Барнауле — до +26), также прогнозируются дожди и грозы. Ветер по-прежнему будет западным, с локальными порывами до 16 м/с.

Из-за чего объявили штормовое предупреждение?

Штормовое предупреждение продлится в Алтайском крае с 18 по 20 июня. Этот режим объявили в связи с высокой и чрезвычайной пожароопасностью.