Два новых почётных гражданина появилось в Алтайском крае
Звание является высшей региональной наградой, оно присваивается за особо выдающиеся заслуги
Депутаты АКЗС поддержали присвоение высшего регионального звания двум заслуженным жителям Алтайского края. Ими стали ветеран Бийского олеумного завода, почётный гражданин наукограда Анатолий Ананьин и руководитель Барнаульского филиала благотворительного фонда Западно-Сибирской железной дороги Валерий Регер.
«Анатолий Андреевич Ананьин долгое время работал директором Бийского олеумного завода, избирался депутатом краевого Совета народных депутатов. Он уважаем не только в Бийске, но и в целом среди промышленной элиты Алтайского края. Валерий Андреевич Регер много лет возглавлял Алтайское отделение железной дороги, руководил профсоюзом, также был депутатом. Имеет авторитет не только у коллег, но и у жителей края», — отметил спикер АКЗС Александр Романенко.
Добавим, Анатолий Ананьин проработал на предприятии более 50 лет, из которых 20 — в качестве руководителя, прошёл путь от аппаратчика до директора. Кроме того, Ананьин — автор 45 рационализаторских предложений и более 35 изобретений. Валерий Регер начинал старшим осмотрщиком вагонов депо станции Алтайская, впоследствии став начальником Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги. После этого он возглавил территориальное отделение профсоюза РЖД и филиал благотворительного фонда ЗСЖД.