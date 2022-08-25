Два новых почётных гражданина появилось в Алтайском крае

Депутаты АКЗС поддержали присвоение высшего регионального звания двум заслуженным жителям Алтайского края. Ими стали ветеран Бийского олеумного завода, почётный гражданин наукограда Анатолий Ананьин и руководитель Барнаульского филиала благотворительного фонда Западно-Сибирской железной дороги Валерий Регер.

«Анатолий Андреевич Ананьин долгое время работал директором Бийского олеумного завода, избирался депутатом краевого Совета народных депутатов. Он уважаем не только в Бийске, но и в целом среди промышленной элиты Алтайского края. Валерий Андреевич Регер много лет возглавлял Алтайское отделение железной дороги, руководил профсоюзом, также был депутатом. Имеет авторитет не только у коллег, но и у жителей края», — отметил спикер АКЗС Александр Романенко.

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Добавим, Анатолий Ананьин проработал на предприятии более 50 лет, из которых 20 — в качестве руководителя, прошёл путь от аппаратчика до директора. Кроме того, Ананьин — автор 45 рационализаторских предложений и более 35 изобретений. Валерий Регер начинал старшим осмотрщиком вагонов депо станции Алтайская, впоследствии став начальником Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги. После этого он возглавил территориальное отделение профсоюза РЖД и филиал благотворительного фонда ЗСЖД.

Звание «Почётный гражданин Алтайского края» — высшая награда региона. Она присваивается за особо выдающиеся заслуги, связанные с развитием региона, высокими достижениями в труде, защитой прав и свобод человека, укреплением мира и согласия в обществе, повышением авторитета Алтайского края в стране и за рубежом, за личное мужество и героизм.