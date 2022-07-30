Движение на нескольких дорогах Барнаула ограничивали из-за последствий непогоды

В Барнауле из-за последствий проливного дождя перекрывали несколько дорог. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«На пересечении улиц А. Петрова и Северо-Западная, на ул. Юрина в районе остановки «Кардиоцентр «, на пересечении улиц А. Петрова и Островского, на ул. Попова на остановке «Озерная», на пересечении ул. Попова и Павловского тракта, на пересечении улиц А. Петрова и Малахова было остановлено движение транспорта», — сказано в сообщении.

Как отметили в мэрии, с началом ливня дорожники выезжали на проблемные участки, чтобы мониторить ситуацию.

Коммунальщики также очищали ливневые канализации.

Ранее сообщалось, что ребёнка на дороге в Барнауле едва не унесло под автомобиль сильным течением.