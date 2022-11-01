Джигурда заявил, что отъезд артистов из России является «очищением»
Он выступил против «охоты на ведьм», потому что среди уехавших могут быть те, кто «заблудился»
Российский шоумен Никита Джигурда поделился мнением об отъезде артистов из страны после начала СВО. Его слова передаёт «АиФ».
По мнению Джигурды, это явление можно назвать «очищением», а среди уехавших есть как «подлецы», так и «заблудшие». Шоумен заявил, что устраивать «охоту на ведьм» не нужно, потому что не трудно заблудиться, когда 95% СМИ пишут фейки.
Он также добавил, что артисты, уехавшие из страны, лишились части аудитории, которая следила за их творчеством.
Ранее алтайский политик, первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов поделился мнением о людях, которые негативно высказываются о России и уезжают из страны.