Эксперт допустил блокировку WhatsApp в России
По мнению специалиста, на примере блокировки Telegram стало понятно, что это не очень эффективная мера
Руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян в интервью для порта ла Lenta.ru поделился мнением о возможной блокировке мессенджера WhatsApp в России.
Напомним, что WhatsApp принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
По мнению разработчика, власти могут принять решение о блокировке любого мессенджера, однако на примере Telegram стало понятно, что это не самая эффективная мера, поскольку блокировку можно обойти.
Он также добавил, что заблокировать все мессенджеры в стране очень сложно, потому что вместе с ними окажутся заблокированы и другие сервисы.
Для того, чтобы минимизировать последствия возможной блокировки, специалист посоветовал заранее установить на телефон несколько различных приложений.