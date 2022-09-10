Эксперт допустил блокировку WhatsApp в России

Руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян в интервью для порта ла Lenta.ru поделился мнением о возможной блокировке мессенджера WhatsApp в России.

Напомним, что WhatsApp принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

По мнению разработчика, власти могут принять решение о блокировке любого мессенджера, однако на примере Telegram стало понятно, что это не самая эффективная мера, поскольку блокировку можно обойти.

Он также добавил, что заблокировать все мессенджеры в стране очень сложно, потому что вместе с ними окажутся заблокированы и другие сервисы.

Для того, чтобы минимизировать последствия возможной блокировки, специалист посоветовал заранее установить на телефон несколько различных приложений.