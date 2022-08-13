Эксперт напомнил работающим российским пенсионерам об их дополнительных правах

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева напомнила рабочим пенсионерам в России об их дополнительных правах. Её слова передаёт агентство «Прайм».

По словам Ногайлиевой, люди, которые продолжают трудиться после достижения пенсионного возраста, имеют ряд преференций. Они могут получить отпуск без сохранения заработной платы на срок от 14 до 60 дней. Если пенсионер решит уволиться, то ему не обязательно отрабатывать две недели.

«Работающий пенсионер имеет право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка для прохождения диспансеризации», — отметила специалист.

Она также напомнила, что работающие пенсионеры могут получить налоговый вычет на строительство или покупку недвижимости.

С 1 августа, по словам эксперта, работающим пенсионерам проиндексируют пенсии.